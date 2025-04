Viceprezident USA Vance vyzýva Európu, aby nebola vazalom USA

Vance: Najväčšou hrozbou pre Európu nie je Rusko či Čína, ale úpadok jej hodnôt Video

„Nechcem, aby Európania robili len to, čo im Američania povedia. Nemyslím si, že je to v ich záujme, a myslím si, že to nie je ani v našom záujme,“ konštatoval viceprezident.

Vance sa však snažil rozptýliť obavy z ďalších obchodných vojen a hospodárskej neistoty a povedal, že Trumpova politika „povedie k mnohým pozitívnym obchodným vzťahom s Európou“. Pre niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, ktoré je podľa neho „veľmi závislé od vývozu do Spojených štátov“, to však bude ťažšie. Viceprezident naopak pochválil Veľkú Britániu a povedal, že „existuje veľká šanca… že dosiahneme skvelú dohodu, ktorá bude v najlepšom záujme oboch krajín“.