Trump odmieta vajcia z plastu, chce tie od sliepok, napriek tomu, že zdraželi. A medzi farmármi hľadá sponzorov, ktorí poskytnú státisíce dolárov

Najmocnejší muž na svete zatiaľ vedie neúspešný boj proti vysokým cenám vajec. Donald Trump sľuboval v predvolebnej kampani, že zlacnejú, ale nedarí sa mu to dosiahnuť. Naopak, ceny v obchodoch lámu rekordy. Viacdetná rodina, ktorá si rada pochutí každý deň na vajciach, za ich väčšiu spotrebu zaplatí mesačne bezmála 200 dolárov (USD).

11 trumpove vajcia Vajcia sú v amerických obchodoch nielen drahé, ale ešte ich je aj obmedzené množstvo. Nápis zo supermarketu v štáte Illinois informuje zákazníkov, že z každého druhu si môžu kúpiť maximálne len dve balenia. Donald Trump pred voľbami ubezpečoval voličov, že vajcia zlacnejú, ale jeho sľub sa mu doteraz nepodarilo splniť. FOTO: SITA/AP (2)

Priemerná cena jedného balenia už vychádza na 6,23 USD (zhruba 5,5 eura). Potravinové reťazce na Slovensku majú v zľavnenej ponuke 20 kusov v štandardnej kvalite za štyri eurá, 10 kusov sa dá spravidla zohnať za tri eurá. V USA má bežné balenie o dva kusy viac, čiže predávajú 12 vajec. Tie, čo sú na pultoch z fariem s voľným výbehom sliepok, stoja až okolo 10 USD za tucet. Sú to ceny, ktoré si Američania ešte nedávno nedokázali predstaviť.

Z oficiálnych štatistických údajov vyplýva, že v rokoch 2000 – 2015 priemerná cena vajec stúpla z jedného dolára len na dva doláre. V lete 2015 krivka na krátky čas vyskočila na tri doláre, ale rýchlo klesla dokonca pod úroveň dvoch dolárov. Neskôr išli ceny strmhlav nahor. Hranicu päť dolárov prvýkrát atakovali v januári 2023. Následne spadli na prijateľné dva doláre, ale od jesene 2023 sa už len stále zvyšujú.

Keď v januári tohto roku Joe Biden odišiel z Bieleho domu a nasťahoval sa doň Trump, vajcia stáli okolo 4,8 USD. Nový prezident pred voľbami ubezpečoval voličov, že od jeho prvého dňa vo funkcii sa ceny začnú znižovať, ale súčasná realita ukazuje presný opak: od príchodu Trumpa na čelo štátu vajcia zdraželi približne až o 1,5 USD.

Hlavnou príčinou výrazného rastu cien vajec je epidémia vtáčej chrípky, ktorá zasiahla USA v roku 2022. Chovatelia museli doteraz vybiť až okolo 166 miliónov kusov hydiny. Trump zjavne nemal veľkú šancu stlačiť ceny nadol, pretože šíriaca sa nákaza prinútila farmy pokračovať v tomto roku v drastických opatreniach. „V januári a vo februári bolo potrebné zlikvidovať viac ako 30 miliónov nosníc," upozornil server PBS News. Pochopiteľne, že to viedlo k pokračujúcemu trendu zdražovania vajec.

Akú-takú nádej zbadať v obchodoch lacnejšie ceny môžu mať spotrebitelia po veľkonočných sviatkoch, pretože pred nimi tradične cena vajec v USA stúpa. Pravdepodobne sa však nedočkajú, že by kupovali 12 kusov za menej ako šesť dolárov. A na konci tohto roku sa asi môžu pripraviť na to, že typické balenie vajec by mohlo stáť až takmer sedem dolárov. Ministerstvo pôdohospodárstva totiž odhaduje, že za celý tento rok sa ich cena zvýši až o 20 percent.

Treba poznamenať, že ceny sa v jednotlivých štátoch odlišujú. „V Kalifornii sa musia predávať vajcia od sliepok vo voľnom výbehu. Balenie s 24 kusmi sa tam predáva za 13,5 USD," podotkol server Independent. Je to vysoká cena, ale v porovnaní s Michiganom, ktorý tiež zakazuje vajcia od nosníc z klietkového chovu, pôsobí ešte prijateľne: v tomto štáte zákazník zaplatí za balenie s 12 kusmi až okolo 10 USD. A v niektorých obchodoch v New Yorku vychádza jedno vajce až na jeden dolár.

Mimochodom, keď Trumpovi v januári 2021 vypršal jeho prvý mandát prezidenta, balenie vajec stálo priemerne zhruba len 1,5 USD. S dávkou irónie by sa dalo povedať, že v ťažení proti vysokým cenám je podobne úspešný ako s ukončením vojny na Ukrajine. O nej pred voľbami tvrdil, že ako prezident by zastavil boje v priebehu 24 hodín.

Podobný predvolebný sľub o lacnejších vajciach vyzerá teraz rovnako. „Nové údaje ukázali, že ceny vajec v obchodoch s potravinami v marci naďalej rástli. Medzimesačne to bolo viac ako o 5,9 percenta," napísal minulý týždeň denník New York Times. Malou dobrou správou popri nepríjemnej informácii je to, že minulý mesiac ceny stúpali pomalším tempom, pretože v januári medzimesačne skočili o 15,2 percenta nahor a vo februári o 10,4 percenta. Celkové zdražovanie je pritom nepochybne výrazné: ceny vajec v porovnaní s rovnakým obdobím lanského roku totiž išli nahor až o 60 percent.

Americké médiá píšu, že ľudia v USA tento rok na veľkonočné sviatky oželejú vlastné kraslice a radšej si kúpia vajíčka vyrobené z plastu. U Trumpa to však neplatí, nechce zmeniť tradíciu len preto, že vajcia zdraželi, respektíve ich je na trhu relatívne málo. O čom je reč? Ide o oslavu veľkonočných sviatkov v areáli Bieleho domu.

V záhrade Bieleho domu existuje dlhá tradícia na Veľkú noc, keď deti kotúľajú vajíčko cez trávu s varechou s dlhou rúčkou. Zvyk označovaný v angličtine ako Easter Egg Roll pochádza z roku 1814, keď bola prvou dámou USA Dolley Madisonová (manželka v poradí štvrtého amerického prezidenta Jamesa Madisona).

Každý rok farmári darujú Bielemu domu až okolo 30-tisíc vajíčok na rôzne veľkonočné účely. Nebolo by to plytvanie v čase, keď je vajec málo na trhu a ich cena je vysoká? „Hovoria nám, aby sme na Veľkú noc nepoužívali vajcia: mohli by ste, prosím, využiť vajíčka z plastu?" utrúsil nedávno Trump. Server NBC News podotkol, že Biely dom nereagoval na otázku, kto dal prezidentovi takú radu.

Trump zdôraznil, že chce vajíčka výlučne od sliepok. Zväz dodávateľov vajec pre istotu ubezpečil verejnosť, že niekoľko desaťtisícov kusov pre Biely dom nijako neovplyvní ponuku v obchodoch.

Prezident sa dokonca rozhodol speňažiť veľkonočné sviatky: farmárom ponúkol počas sviatočných dní reklamu v areáli Bieleho domu. Môžu ju získať, keď sa stanú finančnými sponzormi, nielen dodávateľmi vajec. Na výber sú tri možnosti: 75-tisíc, 150-tisíc a 200-tisíc dolárov. Tí, čo zaplatia najviac, dostanú pozvánku na pohostenie, ktoré bude organizovať prezidentova manželka Melania Trumpová.