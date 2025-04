ONLINE: Ruské drony masívne zaútočili na Odesu. Rutte opäť uviedol, že cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná

Šéf NATO Mark Rutte opätovne uviedol, že cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná, ale nikto jej neslúbil, že to bude súčasťou mierových dohôd.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte spolu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským navštívili 15. apríla 2025 Odesu na juhu Ukrajiny, zavítali aj do nemocnice.

6:15 Ruské drony v noci na stredu masívne útočili na ukrajinský čiernomorský prístav Odesa, kde poničili obytné domy a infraštruktúru. Informovali o tom miestni činitelia. Zranenia podľa nich zatiaľ nie sú hlásené.

„Nepriateľ opäť napadol Odesu rozsiahlym dronovým útokom,“ napísal na telegrame šéf vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper. Starosta mesta Hennadij Truchanov zverejnil fotografie, na ktorých sú vidieť takmer zničené domy. Podľa predbežných informácií nie sú žiadne zranenia, vyhlásil. Informácie ani jednej zo strán konfliktu nemožno overiť z nezávislých zdrojov.

Rusko útočnú vojnu proti Ukrajine vedie od invázie vo februári 2022. Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa v marci ohlásili, že so znepriatelenými krajinami dojednali dve samostatné dohody o čiastočnom prímerí. Podľa nich by mali prerušiť útoky na energetickú infraštruktúru. Obe strany sa však navzájom obviňujú z porušovania tohto moratória.

V nedeľu Rusko podniklo raketový útok na Sumy na severovýchode Ukrajiny, pri ktorom zomrelo 34 ľudí a viac ako stovka utrpela zranenia. Išlo o úder s najväčším počtom obetí za tento rok, uviedli ukrajinské úrady. V utorok silný útok ukrajinských dronov na západoruské mesto Kursk pripravil o život seniorku a ďalších deväť ľudí zranil.

6:10 Cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná, no nikto Ukrajine nesľúbil, že členstvo v Aliancii bude súčasťou mierovej dohody. Povedal to generálny tajomník NATO Mark Rutte v rozhovore pre ukrajinské médiá, píše ukrajinská agentúra Unian.

Poznamenal, že na programe zostáva otázka členstva Ukrajiny v NATO. „Toto bol výsledok washingtonského summitu. Cesta Ukrajiny do NATO je nezvratná. A nič sa nezmenilo,“ zdôraznil.

Na otázku o vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina nevstúpi do NATO, Rutte poznamenal, že keď sa hovorilo, že Ukrajina sa jedného dňa stane členom NATO, nikdy nebolo sľúbené, že to bude súčasťou mierovej dohody.

„Na čom pracuje americký prezident, a som veľmi rád, že to robí, že prelomil patovú situáciu, privádza Ukrajinu k trvalému mieru. To znamená, nie Minsk 3, ktorý sme mali predtým, ale prímerie a skutočnú mierovú dohodu. Ale nikto nesľúbil Ukrajine, že členstvo v NATO bude súčasťou dohody. Ale keď príde reč na budúce členstvo Ukrajiny v NATO, nemenia sa riešenia zo summitu vo Washingtone,“ zdôraznil podľa Unianu.

