Katastrofálna predpoveď: Nejazdite do Talianska, varuje meteorológ. Extrémne zrážky môžu spôsobiť zosuvy či bleskové záplavy

Ten, kto plánuje v predveľkonočnom týždni dovolenku v severnom Taliansku, mal by svoje rozhodnutie dobre zvážiť, varuje nemecká meteorologická služba. V oblasti hrozia vytrvalé dažde, pri ktorých by malo spadnúť 200 až 300 litrov na meter štvorcový. Najohrozenejšie sú mestá Miláno, Verona a Janov. Rovnako výdatné lejaky hrozia aj Švajčiarsku, píše web týždenníka Focus s odvolaním sa na nemeckú meteorologickú službu (DWD).

Celá južná alpská oblasť je ohrozená tlakovou nížou s centrom nad Stredozemným morom. „V južnej alpskej oblasti a najmä v severnom Taliansku hrozí, že spadne extrémne množstvo zrážok, a to 200 až 300 litrov na meter štvorcový. To by mohlo mať katastrofálne následky,“ varoval meteorológ Dominik Jung z wetter.net.

Kombinácia vodou nasýtenej pôdy a vytrvalých intenzívnych lejakov by počas niekoľkých dní mohla viesť k bleskovým záplavám. Podobne sa to stalo tento rok v polovici marca v Toskánku, pripomenul Jung.

V oblasti už prší od pondelka a zrážky by mali vrcholiť vo štvrtok. Počas niekoľkých hodín by mohlo spadnúť také množstvo zrážok, ktoré bežne pokryje celý mesiac. Prognóza ale nie je priaznivá ani na nasledujúce dni. Po krátkom oddychu, keď by sa na Veľký piatok mali objaviť dokonca slnečné lúče, má pršať aj ďalšie dni veľkonočných sviatkov.

Meteorológovia varujú pred zosuvmi pôdy, ktoré zneprejazdnia mnohé oblasti, zaplavenými cestami a prerušenou železničnou dopravou. Talianske úrady odporúčajú, aby boli ľudia počas Veľkej noci opatrní a starostlivo sledovali počasie. Situácia sa môže rýchlo zhoršiť a pobyt v ohrozených oblastiach môže byť život ohrozujúce.

Búrky s intenzívnym dažďom hrozia aj na juhu Francúzska, Balkánu, Španielsku a Portugalsku. Španielsky ostrov Lanzarotte sa spamätáva z bleskových záplav.

O niečo lepšia situácia by mala byť na juhu Turecka a v Grécku, kde meteorológovia predpovedajú slnečno a teploty, ktoré sa vyšplhajú na 26 stupňov Celzia.