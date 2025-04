Koniec dlhoročnej tradície. Biely dom zrušil stále miesto tlačových agentúr v Trumpovom novinárskom sprievode

Opatrenie sa dotkne agentúr Reuters, Associated Press (AP) a Bloomberg, ktorým bol donedávna typicky umožnený vstup na všetky podujatia Bieleho domu usporiadané za prítomnosti médií. Píše o tom denník The Washington Post (WP).

Skupina novinárov vyberaných k sprievodu prezidenta, takzvaný press pool, sa teraz bude skladať z dvoch píšucich novinárov, štábov dvoch televíznych staníc, jedného rozhlasového novinára, jedného „novinára z nových médií“ a štyroch fotografov, uviedol predstaviteľ Bieleho domu.

Novinári tlačových agentúr budú môcť byť do skupiny zaradení v rámci každodennej rotácie píšucich novinárov s tým, že tlačová hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová si vyhradzuje právo novinársky sprievod rozšíriť podľa kapacity a potreby. „Hoci sa oprávnené médiá budú na týchto miestach spravidla striedať, tlačová hovorkyňa Bieleho domu si ponechá právomoc rozhodovať o zložení skupiny deň odo dňa,“ uviedol zdroj z Bieleho domu WP.

Z tlačového plánu Bieleho domu na dnes vyplýva, že zmena vstúpila do platnosti okamžite, píše WP. Jedno z dvoch miest pre píšuceho novinára v skupine bolo dnes pridelené konzervatívnemu spravodajskému webu The Daily Signal.

Po desaťročí zastúpenia médií v prezidentskom sprievode koordinovalo nezávislé Združenie spravodajcov Bieleho domu (WHCA), ale Leavittová vo februári vyhlásila, že výber novinárov prevezme Trumpova administratíva. Zloženie tímu sa neustále mení, spravidla v ňom predtým nechýbali zástupcovia Reuters, AP, CNN, Fox News, ABC News či novín The New York Times.

Predseda WHCA Eugene Daniels v utorkovom vyhlásení uviedol, že najnovšie zmeny v zložení novinárskeho tímu znamenajú, že Biely dom našiel nový prostriedok na to, aby sa pomstil spravodajským organizáciám za spravodajstvo, ktoré sa mu nepáčia.

Novinári AP už od februára nemôžu do Oválnej pracovne a nesmú sa zúčastňovať na cestách v prezidentskom špeciáli Air Force One kvôli rozhodnutiu AP naďalej vo svojom spravodajstve používať termín Mexický záliv. Trump po svojom nástupe do funkcie totiž rozhodol, že bude premenovaný na Americký záliv.

V utorok bolo reportérovi agentúry AP prvýkrát od 11. februára umožnené zúčastniť sa na akcii v Bielom dome, kde prezident odovzdával trofej vrchného veliteľa futbalovému tímu Námornej akadémie USA. V pondelok Biely dom reportérovi a fotografovi AP odmietol prístup na tlačovú konferenciu prezidenta Trumpa a jeho salvadorského náprotivka Nayiba Bukeleho napriek nariadeniu súdu, aby obmedzenia uvalené na agentúru zrušil.