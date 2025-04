EÚ upustila od zákazu dovozu ruského LNG, v sedemnástom balíku sankcií nebude

Európski predstavitelia upustili od myšlienky presadiť do sedemnásteho balíka sankcií proti Rusku zákaz dovozu ruského skvapalneného plynu (LNG) do Európy. Krok totiž naráža na odpor niektorých vlád krajín EÚ a zároveň panuje neistota ohľadom alternatívnych zdrojov, uviedla agentúra Reuters. Aj podľa diplomatických zdrojov ČTK sa o zákaze dovozu ruského LNG teraz neuvažuje, balík je zatiaľ "slabý", obmedzenia sa budú týkať lodí z ruskej tieňovej flotily a na sankčné zoznamy pribudnú nové mená.

Namiesto zákazu dovozu ruského LNG chce komisia podľa Reuters vylepšiť svoj plán, ako ukončiť závislosť dvadsaťsedmičky od ruských energií do roku 2027. Pôvodne mala EK predložiť „cestovnú mapu na ukončenie dovozu ruskej energie“ už na konci marca, jej zverejnenie však bolo niekoľkokrát odložené. Podľa komisára pre energetiku Dana Jörgensena na dokumente odborníci ďalej intenzívne pracujú, je potrebné však všetko nastaviť tak, aby koniec závislosti od ruského plynu nepoškodil občanov únie. Teraz sa očakáva, že by plán mohol byť zverejnený 6. mája.

Zatiaľ posledný, šestnásty súbor sankcií proti Rusku, bol schválený 24. februára, v deň tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Zameral sa okrem iného na obmedzenie vývozu hliníka z Ruska a tiež na takzvanú tieňovú flotilu zahraničných plavidiel, ktoré prepravujú ruské ropné produkty.

Následne sa hovorilo o tom, že by sedemnásty sankčný balík mal byť prijatý už v marci, práce na ňom sa však podľa diplomatických zdrojov ČTK pozdržali. V marci totiž musela EÚ riešiť iný problém, a to predĺženie doteraz vyhlásených sankcií proti ruským a bieloruským občanom o ďalších šesť mesiacov. Schválenie blokovalo Maďarsko, nakoniec sa však podarilo nájsť kompromis a sankcie boli predĺžené do 15. septembra.

Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová počas pondelkového rokovania v Luxemburgu potvrdila, že EÚ už pracuje práve na sedemnástom balíku sankcií. Unijní ministri zahraničia by sa ním mali zaoberať 20. mája.

O zákaze dovozu ruského LNG do Európy sa hovorilo už v januári v súvislosti s prípravou šestnásteho balíka sankcií. Desať členských krajín EÚ, vrátane Česka, vtedy dokonca vyzvalo Európsku úniu, aby zaviedla úplný zákaz dovozu plynu a tiež skvapalneného plynu (LNG) z Ruska.

Americký prezident Donald Trump už niekoľkokrát uviedol, že chce, aby Európska únia nakupovala viac amerického plynu, a predstavitelia EÚ túto možnosť nevylúčili. Ide tiež o súčasť terajších rokovaní so Spojenými štátmi ohľadom vysokých ciel, ktoré Trump plánuje na dovoz z EÚ uvaliť. Washington však stále ešte jasne nenačrtol, aké sú jeho požiadavky, poznamenala agentúra Reuters.