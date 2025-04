Víťaznou snímkou World Press Photo je fotografia palestínskeho chlapca bez rúk

Fotografia deväťročného palestínskeho chlapca bez oboch končatín, ktorá zvíťazila v tohtoročnej fotografickej súťaži World Press Photo. Pre denník The New York Times ju nafotila palestínska fotografka Samar abú al-Awfová.

Autorkou snímky je palestínska fotografka Samar Abú Al-Úfová, ktorá ho obstarala pre americký denník The New York Times (NYT). Samotné Pásmo Gazy opustila v decembri 2023. Teraz fotí portréty Palestínčanov poznačených vojnou a žije v Dauhe.

Obrázok deväťročného Mahmúda Adžúra fotila tiež v Dauhe, kam bol palestínsky chlapec evakuovaný po tom, ako mu vlani výbuch utrhol jednu ruku a druhú zmrzačil.

„Je to tichá fotografia, napriek tomu hovorí veľmi hlasno. Rozpráva príbeh jedného chlapca, ale tiež hovorí o ešte širšej vojne, ktorá bude mať dopad na budúce generácie,“ uviedla výkonná riaditeľka World Press Photo Joumana El Zeinová Khouryová.

Porota na snímke ocenila „silnú kompozíciu a pozornosť venovanú svetlu“ a tiež tému, ktorá núti k zamysleniu, najmä otázky týkajúce sa Mahmúdovej budúcnosti. Chlapec sa teraz učí hrať na telefóne, písať a otvárať dvere nohami, uviedla porota.

Keď Mahmúd zistil, že mu boli amputované ruky, prvé, čo povedal svojej matke, vraj bolo: „Ako ťa budem môcť obísť?“, uviedla podľa agentúr autorka víťaznej snímky Samar Abú Al-Úfová, ktorá okrem NYT spolupracuje napríklad tiež s agentúrou Reuters.

Porota tiež predstavila dve finálové fotografie. Prvý z nich zaobstaral mexický fotograf Musuk Nolte pre Panos Pictures a nadáciu Bertha a nesie názvom Sucho v Amazónii. Jeho snímka zachytáva muža na vyschnutom riečnom koryte v Amazónii, ktorý nesie zásoby do dediny, kam sa kedysi dalo dostať loďou. Ďalšou fotografiou, ktorú porota vybrala do finálovej trojice je Nočný prechod, ktorý zaobstaral John Moore pre Getty Images. Fotografia ukazuje čínskych migrantov schovaných pred dažďom a ohrievajúcich sa pri ohni po prekročení hranice medzi Spojenými štátmi a Mexikom.

Agentúra OSN pre palestínskych utečencov (UNWRA) odhaduje, že ku koncu roka 2024 bolo v Pásme Gazy viac detí s amputovanými končatinami na obyvateľa ako kdekoľvek inde na svete. Katar, ktorý dlho zlepšuje a rozvíja svoj systém zdravotnej starostlivosti, od začiatku vojny v Gaze sprostredkuje dohody o evakuácii kriticky zranených osôb na ošetrenie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo do marca 2025 z Gazy evakuovaných na ošetrenie viac ako 7 000 pacientov, no najmenej 11 000 ďalších tam zostalo. Evakuovaní Palestínčania boli prevezení do Egypta, Jordánska, Kataru či Turecka, spomína web súťaže Wolrd Press Photo.