Rusko sa pripravuje na vojnu vo vesmíre, buduje potenciálne hrozivý arzenál zbraní, tvrdia experti

„Moskva testuje raketu Nudol, ktorá bola predtým použitá na zničenie sovietskeho satelitu na nízkej obežnej dráhe Zeme. Nie je jasné, koľko jadrových rakiet by Rusko mohlo odpáliť, ale aj jedna z nich by mohla mať katastrofálne následky,“ uviedla Samsonová.

Ruské ministerstvo obrany môže podľa nej uvažovať o vybavení Nudolu jadrovými hlavicami, čím by sa táto zbraň stala mimoriadne nebezpečnou pre všetky americké kozmické lode, vrátane satelitov Starlink a Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

„Všetky kozmické lode spadajú do dosahu Nudolu – od Medzinárodnej vesmírnej stanice po satelity SpaceX Starlink, ktoré Ukrajincom prenášajú internetové pripojenie, a satelity Planet Labs, ktoré zaznamenávajú pohyby ruských jednotiek,“ píše sa v článku Forbes.

Podľa expertov Pentagonu by výbuch 5000-kilotonovej jadrovej bomby v blízkosti ISS mal za následok smrteľné ožiarenie všetkých astronautov už do hodiny a 90 % z nich by zomrelo do dvoch až troch hodín.

„Je nepravdepodobné, že Rusko použije jadrové zbrane vo vesmíre, pokiaľ nevypukne totálna vojna. Ak jadrový útok zničí čo i len jeden americký satelit, mohlo by sa to považovať za začiatok jadrového úderu, vyprovokovanie amerického protiútoku. Hrozba zo strany Ruska je však skôr formou sabotáže než skutočným zámerom zničiť americké satelity,“ hovorí Elena Grossfeldová z King's College London.