Pekáreň v Nemecku predáva karamelky v tvare zajačikov v tanku z čias nacizmu

Pekáreň Café Lieb oprášila staré formičky, ktoré mala na pultoch za posledných 90 rokov, vrátane tých s vojenskými motívmi predávanými počas druhej svetovej vojny. Podľa vojnového receptu potom vyrobila karamelové zajačiky z cukru, smotany a vody – čokoláda vtedy nebola v Nemecku dostupná. Po vypuknutí vojny putovali všetky jej zásoby do armády, ale aj výroba čokolády pre vojakov sa čoskoro zastavila.

Jedna figúrka zobrazuje veľkonočného zajačika na tanku, ďalšia strieľa z dela či zaobchádza s protilietadlovou zbraňou.

„Starí ľudia hovoria, že si to pamätajú z detstva. A veľa z nich si to jednoducho chce ešte raz kúpiť ako suvenír,“ povedal miestnej rozhlasovej a televíznej stanici SWR cukrársky majster pekárne Café Lieb Ulrich Buob.

Člen protimilitaristickej skupiny IMI Reza Schwarz si však myslí, že ide o zjednodušovanie a normalizáciu militarizmu. „Ide o túžbu po starých dobrých vojnových časoch a vysmievanie sa ľuďom, ktorí trpeli,“ uviedol.

Veľká tradícia na Slovensku pokračuje. Ľudia ju každý rok oslavujú, pripomína triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema Video

Veľkonočná ponuka sa nepozdáva ani okoloidúcim. „Veľká noc sú mier a nie tanky, vôbec sa to k sebe nehodí,“ uviedla SWR jedna žena. „Ako pre matku je to pre mňa neprijateľné, zvlášť v dobe ako je táto,“ dodala ďalšia.

Podľa denníka Berliner Zeitung je ponuka historicky pochybná a nevkusná. „Nacistická minulosť sa premenila na nostalgickú cukrovinku,“ napísal denník. „Tank z druhej svetovej vojny, pekne nazdobený a pripravený na Veľkú noc – ako keby to všetko bol len neškodný nápad,“ dodal.

Majiteľ pekárne Hermann Leimgruber zajačiky v tanku bráni. „Môj bože, je to časť našich dejín,“ povedal SWR. „Nemôžete to všetko popierať, deti dostali na Veľkú noc zajace v tanku, tak to jednoducho bolo,“ uzatvára.