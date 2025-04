Ukrajinci hlásia oslobodenie časti územia pri Pokrovsku. Delostrelci rozmetali veľkú útočnú skupinu, tvrdia obrancovia. Moskva mení taktiku

Boj o Pokrovsk pokračuje. Ukrajinci odrážajú ruské útoky Video Ruskí agresori sa usilujú prelomiť ukrajinskú obranu smerom na Pokrovsk. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

„Pokračujeme v obrannej operácii, podnikáme protiútoky a máme určité úspechy. Za posledné týždne bolo oslobodených skoro 16 kilometrov štvorcových územia v oblasti obcí Udačne, Kotlyne, Ševčenko,“ cituje Sýrskeho agentúra Ukrinform. Udačne a Kotlyne leží na cestnom a železničnom ťahu vedúcom z Dnepropetrovskej oblasti do Pokrovska. Ten je dôležitým dopravným uzlom a má významnú úlohu pre zásobovanie ukrajinských jednotiek v tomto úseku frontu. Ukrajinským jednotkám sa podľa Sýrskeho darí každý deň zastaviť asi 30 ruských pokusov o útok a inváznym silám pôsobia významné straty. Ruskej armáde sa nedarí dosiahnuť cieľ, akým je ovládnutie celej Doneckej a viac na sever položenej Luhanskej oblasti, uviedol Syrskyj.

Naopak ruské ministerstvo obrany dnes informovalo, že jeho armáda ovládla dedinu Preobraženka ležiacu ďalej na juhovýchod od Pokrovska. Nachádza sa niekoľko kilometrov od administratívnej hranice Doneckej a Dnepropetrovskej oblasti.

Agentúra Unian s odvolaním sa na južné veliteľstvo ukrajinskej armády píše, že na juhu krajiny ruská armáda zmenila taktiku a namiesto malých skupín do útoku posiela veľké útočné jednotky. Napríklad v stredu k večeru pri Orichove v Záporožskej oblasti sa do útoku zapojilo najmenej 320 ruských vojakov so 40 obrnenými vozidlami, niekoľkými tankmi a asi desiatkou menších vozidiel. Ukrajinská armáda uviedla, že s nasadením dronov a delostrelectva obrancovia tento útok odrazili.

Informácie poskytované ukrajinskou a ruskou stranou nemožno nezávisle overiť.