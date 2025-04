Trump hostil Meloniovú: K obchodnej dohode s EÚ 'na 100 percent' dôjde

Prezident Donald Trump víta taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú po jej príchode do Bieleho domu 17. apríla 2025 vo Washingtone.

Trump novinárom povedal, že k dohode „na 100 percent“ dôjde. Reagoval tak podľa agentúry DPA takmer posmešne na otázku novinára, pýtajúceho sa, čo by sa stalo, ak by k dohode nedošlo ani po 90-dňovom odklade ciel pre dovoz z EÚ, ktorý nedávno ohlásil.

„Vy si snáď myslíte, že nebude… Samozrejme, že obchodná dohoda bude. Veľmi ju chcú uzavrieť, veľmi, veľmi. A my sa chystáme obchodnú dohodu uzavrieť, plne to očakávam. Ale bude to spravodlivá dohoda,“ povedal Trump. DPA približuje, že americký prezident často vyslovuje takéto jednoznačné výroky, aby vyvinul tlak na partnerov na rokovaniach.

Ide o peniaze: Trumpove clá a pokles trhov: Slováci prišli o tisíce eur Video Odpovedá Marián Búlik (OVB Allfinanz Slovensko). / Zdroj: TV Pravda

Americký prezident bezprostredne po tom vyjadril aj presvedčenie, že jeho administratíva dosiahne „veľmi dobrú“ obchodnú dohodu aj s Čínou.

Meloniová povedala, že si je istá, že dohodu EÚ s USA je možné dosiahnuť. Uviedla tiež, že Spojené štáty sú aj napriek nedávnym krokom v oblasti ciel na dovoz „spoľahlivým partnerom“.

„Môžeme nájsť spoločnú reč. Nie som zástankyňou západného nacionalizmu, ale obaja môžeme byť silnejší, chceme posilniť obe strany Atlantiku,“ povedala podľa agentúry ANSA s tým, že je potrebné „úprimne sa rozprávať a stretnúť sa na pol ceste.“

Premiérka taktiež pozvala Trumpa na oficiálnu návštevu Talianska. Trump pozvanie prijal, cesta by sa mala uskutočniť v blízkej budúcnosti. Meloniová vyjadrila želanie, že v tom čase zorganizuje v Taliansku stretnutie aj s ďalšími európskymi lídrami, pričom Trump podľa nej povedal, že by o účasti na ňom uvažoval.

Trump podpisuje recipročné clá Video Zdroj: White House

Meloniová počas stretnutia s Trumpom tiež povedala, že Taliansko plánuje zvýšiť svoje výdavky na obranu na dve percentá HDP. Rím to podľa jej slov oznámi na najbližšom summite NATO. Trump začiatkom roka vyzval členské štáty NATO, aby vynakladali na obranu až päť percent HDP.

Trump zaviedol začiatkom apríla tzv. recipročné clá na dovoz do USA. Vzápätí však ich platnosť odložil o 90 dní pre väčšinu sveta vrátane Európskej únie. Výnimkou bola len Čína, ktorej clá ešte zdvihol, a to až na 145 percent.