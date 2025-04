Dočká sa Ukrajina nemeckých býkov proti ruskej armáde? Zelenskyj čaká na strely dlho, v Moskve už zúria

Podarí sa novému nemeckému lídrovi presadiť to, čo neúspešne pretláčal v opozícii? Budúci kancelár Friedrich Merz, ktorý zvíťazil v nedávnych predčasných voľbách, je odhodlaný poskytnúť Ukrajine špičkové strely s plochou dráhou letu. Postupuje v protiklade s predchodcom na čele vlády Olafom Scholzom, ktorého kritizoval za neochotu vyzbrojiť napadnutý štát so skvelou muníciou nemecko-švédskej výroby. Celý názov typu riadenej strely znie Taurus KEPD 350. (Taurus znamená v latinčine býk.)

Nemecké rakety Taurus by našli Rusov všade. Zničí nimi Ukrajina Kerčský most? Video

Koho Merz potrebuje v Berlíne presvedčiť, aká je cena jedného taurusu, čo si od striel tohto typu sľubujú v Kyjeve a koľko kusov by mohli získať, aké reakcie prichádzajú z Moskvy?

Nemeckí konzervatívci na čele s týmto 69-ročným politikom budú vládnuť spolu so sociálnymi demokratmi, ktorí so Scholzom ako kancelárom odmietali poslať taurusy ukrajinskej armáde. Mimochodom, keď boli v opozícii, tlačili na Scholza nielen na domácej politickej scéne: ich expert na obranu a vplyvný poslanec Roderich Kiesewetter naliehal na hlavných spojencov Ukrajiny, aby zvýšili tlak na sociálnodemokratického kancelára.

Jasno vo veci nie je ani po voľbách v Nemecku, pretože dve budúce vládnuce strany sú len na ceste ku koaličnej dohode. Kiesewetter teraz hovorí, že zhoda zatiaľ chýba, čo vysvetľuje tým, že konzervatívci a sociálni demokrati sa ešte nedohodli na kľúčových otázkach bezpečnostnej politiky. Rovnako ako Merz aj on chce dosiahnuť, aby Ukrajinci získali taurusy do svojho arzenálu čo najskôr, pričom tvrdí, že Scholz svojou pasivitou jedine povzbudil Rusov k ďalším útokom. „Otáľanie s odovzdaním týchto striel dlhého doletu bolo vážnou chybou, ktorá oslabila európsku bezpečnosť a viedla k ďalším obetiam na Ukrajine," citoval Kiesewettera denník Telegraph. „Taurus je mimoriadne efektívny nástroj ničenia ruských veliteľstiev a logistiky, umožňuje zabrániť budúcim útokom," zdôraznil.

Ruský útok na Sumy Video

Sociálni demokrati sa však naďalej držia kurzu, podľa ktorého sa riadil Scholz: taurusy Ukrajincov neposlať. „Nechceme sa stať bojujúcou stranou," povedal ich generálny tajomník Matthias Miersch pre televíznu stanicu n-tv.

Zmenu názoru po výmene kancelára dôrazne odmietajú v Moskve. Najprv sa kriticky ozval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov a najnovšie pritvrdila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí. Maria Zacharovová vyhlásila, že poskytnutie taurusov Ukrajine by Rusko považovalo za jednoznačné zapojenie Nemecka do ozbrojeného konfliktu. „Pretože odpaľovanie týchto riadených striel nie je možné bez priamej asistencie príslušníkov Bundeswehru, útok týmito raketami na akékoľvek zariadenie kritickej infraštruktúry v Rusku bude hodnotený ako priama účasť Nemecka na vojenských operáciách kyjevského režimu so všetkými z toho vyplývajúcimi dôsledkami pre Nemecko," citovala ju agentúra TASS.

V Berlíne však nie je žiadna reč o vyslaní vojenského technického personálu. Ukrajinci upravili svoje bombardéry typu Suchoj Su-24 tak, aby mohli vypúšťať strely západnej výroby, čo by zjavne platilo aj o taurusoch.

Ruské obrnence neodolali ukrajinským javelinom Video

Scholz sa ako kancelár síce postavil na stranu Ukrajiny (po ruskej invázii jej poskytol iba helmy a nepriestrelné vesty, ale neskôr pribudli už aj zbrane), no taurusy nechcel poslať, pretože sa obával eskalácie vojny, respektíve veľmi zlých dopadov na rusko-nemecké vzťahy. Na druhej strane ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj viackrát dal najavo, že tieto strely zaraďuje medzi najdôležitejšie zbrane, ktoré jeho vojsko potrebuje získať od spojencov. Ukrajinci by s nimi mohli udrieť na dôležité ciele v ruskom vnútrozemí.

Witkoff s rukou na srdci u Putina Video

Nemecká armáda má taurusy vo svojej výzbroji dve desaťročia. Podľa dostupných údajov disponuje približne 600 kusmi. Cena za tieto strely nie je maličkosť: jeden taurus stojí bezmála milión eur. V médiách sa objavili špekulácie, že Nemci by mohli dodať Ukrajine zhruba 100 taurusov bez toho, aby ohrozili potreby vlastnej armády. Je však otázne, či by naozaj boli ochotní vzdať sa až šestiny týchto striel z arzenálu Bundeswehru.

Taurus váži okolo 1400 kilogramov a má dĺžku 5,1 metra. Doletí až do vzdialenosti 600 kilometrov, čo znamená, že je účinnejší v porovnaní s americkou taktickou balistickou strelou (ATACMS). Tieto strely Ukrajinci nasadzujú do boja, ale dokážu zasiahnuť cieľ vzdialený maximálne 300 kilometrov. Majú k dispozícii aj riadené strely s plochou dráhou letu Storm Shadow (doletia 250 kilometrov), dostali ich od Britov a Francúzov.

Jednou z výhod taurusov je to, že môžu letieť vo výške menej ako 50 metrov nad zemou, čo radarom nepriateľa sťažuje odhaliť ich vo vzduchu. Hmotnosť bojovej hlavice taurusu je zhruba 480 kilogramov, pričom po prerazení terču nastáva druhý výbuch, ktorý má spôsobiť maximálne škody.