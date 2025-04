USA ukončia mierové snahy, pokiaľ nebude jasná cesta k zastaveniu bojov na Ukrajine. Trump má aj iné priority, odkázal Rubio

„Musíme zistiť, či je možné vojnu na Ukrajine ukončiť,“ povedal Rubio a zdôraznil, že to musí byť jasné v priebehu niekoľko dní. „Ak to nebude možné, tak prezident môže povedať, že končíme,“ uviedol.

USA podľa Rubia chcú vojnu zastaviť, musia ale od Ruska aj Ukrajiny vedieť, že o mier stoja. „Inak máme množstvo ďalších priorít,“ povedal. Kyjev už predtým bez podmienok súhlasil s americkým návrhom na celkové prímerie.

Moskva sa takto jasne nevyjadrila, ale opakovane uviedla, že s myšlienkou súhlasí, zároveň však požaduje riešiť takzvané prvotné príčiny konfliktu. Hovorí aj o zrušení niektorých západných sankcií pred ukončením bojov.

Trump počas prezidentskej kampane vyhlásil, že by mohol ruského prezidenta Vladimira Putina a hlavu ukrajinského štátu Volodymyra Zelenského donútiť prestať bojovať do 24 hodín po svojom opätovnom nástupe do Oválnej pracovne 20. januára. USA neskôr túto lehotu predĺžili do Trumpových prvých 100 dní vo funkcii, ktorá sa zavŕši 30. apríla.

Rubio vo štvrtok v Paríži rokoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a ministrom zahraničia Jeanom-Noëlom Barrotom, aby s nimi hovoril o ukončení vojny na Ukrajine.

Na schôdzku pricestovali aj britskí a nemeckí bezpečnostní poradcovia a ukrajinská delegácia. Elyzejský palác po rokovaní oznámil, že rozhovory boli výborné, pozitívne a konštruktívne. Rubio o obsahu rokovaní následne informoval ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova.

Vojnu rozpútalo Rusko inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Trump sa od svojho januárového nástupu do úradu snaží rokovať s oboma stranami, zatiaľ však neúspešne.