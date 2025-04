Aj väzni majú svoje potreby. V Taliansku začali fungovať prvé miestnosti na sex

Umožnenie súkromných návštev pre niektorých väzňov nasleduje po rozhodnutí talianskeho ústavného súdu, ktorý uznal právo väzňov na „intímne stretnutie“ s partnermi, ktorí ich navštevujú vo väzniciach.

„Sme radi, lebo všetko prebehlo hladko, ale je potrebné zachovať maximálne súkromie, aby sme ochránili zúčastnené osoby,“ povedal agentúre ANSA väzenský ombudsman v regióne Umbrie Giuseppe Caforio.

„Môžeme povedať, že tento svojho druhu experiment dopadol dobre a v najbližších dňoch sa uskutoční ďalšie stretnutie,“ povedal o prvom oficiálnom sexe medzi väzňom a jeho partnerkou vo väznici v Terni.

V rozsudku zverejnenom v januári 2024 súd uviedol, že trestanci by mali mať právo na súkromné stretnutia s manželom či manželkou alebo dlhodobým partnerom bez toho, aby na ne dohliadala väzenská stráž. V rozhodnutí sa uvádza, že takzvané manželské návštevy sú už povolené vo väčšine európskych krajín vrátane Francúzska, Nemecka, Španielska, Holandska, Švédska a ďalších.

Ministerstvo spravodlivosti minulý týždeň vydalo pokyny, podľa ktorých by väzni, ktorým sú povolené intímne stretnutia, mali mať prístup do miestnosti s posteľou a toaletou po dobu maximálne dvoch hodín. Dvere do miestnosti musia zostať odomknuté, aby väzenská stráž mohla v prípade potreby zasiahnuť.