Devätnásťročný Čech musel byť prevezený do nemocnice po tom, čo ho spolu s ďalším mladíkom vo Viedni v noci na dnes prepadla a okradla skupina mladistvých. Informovala o tom agentúra APA s odvolaním sa na políciu.

Incident sa odohral v ulici Rotenturmstrasse v samom centre rakúskeho hlavného mesta. Napadnutí mladíci polícii oznámili, že ich najprv obklopilo desať ľudí v ich veku a následne ich stlmili a zobrali im hodinky aj čiapky. Potom sa dali na útek.

Čech musel byť prevezený na ošetrenie do nemocnice, 17-ročného Rakúšana záchranári pustili do domácej starostlivosti. Rakúska polícia sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o bližšie informácie o útočníkoch.