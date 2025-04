Ani guľka Zelenskému. Trump údajne nové zbrane Ukrajine už nepošle

Spojené štáty teraz neuvažujú o dodávkach ďalších zbraní Ukrajine po tom, čo krajina napadnutá Ruskom vyčerpá balík schválený ešte v čase úradovania prezidenta Joea Bidena. Uviedol to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na členov Kongresu oboznámených so situáciou.