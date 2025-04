Meloniová má blízko k Trumpovi. Stane sa jeho trójskym koňom v Európe?

Trump sa stretáva s Európanom, ktorého má rád. Takým titulkom opísal denník New York Times návštevu Giorgie Meloniovej v Bielom dome. Zdá sa, že talianska premiérka si s americkým prezidentom rozumie. Niektorí dúfajú, že by mohla byť mostom medzi Európskou úniou a USA, iní sa, naopak, obávajú, aby ju Donald Trump nevyužil na rozbitie európskej jednoty. Akú úlohu vlastne zohráva v jeho svete?

Prezident Donald Trump víta taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú po jej príchode do Bieleho domu 17. apríla.

„Taliansko môže byť najlepším spojencom Spojených štátov, ak Meloniová zostane premiérkou,“ chválil ju šéf Bieleho domu na spoločnej tlačovej konferencii, ktorá sa konala minulý štvrtok po ich stretnutí vo Washingtone.

„Je to fantastický človek. Odvádza skvelú prácu a náš vzťah je skvelý. Taliansko je jedným z našich najbližších spojencov, nielen v Európe,“ dodal Trump.

Vzájomné sympatie

Meloniová do USA cestovala s poslaním, ktoré jej poradcovia nazvali „obchodnou mierovou misiou“. Šéf Oválnej pracovne ju prijal ako vôbec prvú z európskych lídrov po tom, čo začiatkom apríla uvalil clá pre EÚ a zvyšok sveta.

Pre taliansku diplomaciu je to nesporne úspech, keďže Trump stále odmieta žiadosti o stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.

Svetové médiá pripomínajú, že Meloniová patrí k úzkej skupine ľudí, s ktorými má americký prezident priateľský vzťah. A to napriek tomu, že sa poznajú iba krátko.

Po prvý raz sa stretli až v decembri minulého roka v Paríži na otvorení zrekonštruovanej katedrály Notre Dame. Už tam si novinári všimli, ako sa pohrúžili do rozhovoru, pričom sa zdalo, že Trump naozaj počúva, čo mu talianska politička hovorí.

Odvtedy sa o nej vyjadroval už len pochvalne. Podľa britského denníka The Guardian je možné, že sa o to pričinil i jeho verný podporovateľ, multimiliardár Elon Musk, s ktorým sa krajne pravicová talianska premiérka viackrát stretla a označila ho za „brilantného človeka“.

Možno aj vďaka tomu Meloniová už o mesiac neskôr navštívila Trumpov golfový klub v Mar-a-Lago na Floride a bola tiež jediným európskym lídrom, ktorý sa v januári zúčastnil na jeho inaugurácii za prezidenta.

Viedla pritom opatrnú politiku, keď sa snažila vychádzať v ústrety Bielemu domu, no zároveň nevybočovať z politickej línie Bruselu. Balansovať medzi oboma stranami nebolo ľahké.

Niektorých pobúrilo, keď sa vo februári zastala amerického viceprezidenta JD Vancea, ktorý na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii ostro kritizoval európske hodnoty.

A hoci v minulosti stála pri Kyjeve v boji proti ruskej agresii, jej strana Bratia Talianska sa v marci po prvýkrát zdržala hlasovania o rezolúcii Európskeho parlamentu na podporu Ukrajiny.

Foto: SITA/AP, Roberto Monaldo Giorgia Meloniová Predsedníčka talianskej vlády Giorgia Meloniová

Obavy a varovania

Keď Meloniovú čakalo rokovanie s Trumpom, niektorí politici varovali, že také bilaterálne stretnutie naruší európsku jednotu, a to je údajne aj cieľ, ktorý šéf Bieleho domu sleduje.

Iní boli presvedčení, že 48-ročná talianska politička má dosť skúseností, aby vedela, ako postupovať, a dôležité je, že si Trump vypočuje názor EÚ na jeho colnú politiku. Meloniová by tak mohla vystupovať v úlohe sprostredkovateľky.

Ako priznala hovorkyňa EK Paula Pinhová, talianska premiérka sa ešte pred cestou do Washingtonu o vhodnej stratégii telefonicky radila i s von der Leyenovou.

Trumpove clá, ktoré neskôr na 90 dní pozastavil, by totiž tvrdo postihli aj Rím. Taliansko je tretím najväčším exportérom EÚ do USA. Na clá by doplatili napríklad talianski výrobcovia cestovín, syrov či vína.

„Najdôležitejšie je, aby sa Meloniová nedala Trumpom zneužiť na rozbitie európskej jednoty,“ odkázal jej podľa televízie CBS News taliansky opozičný politik Carlo Calenda.

„Ak začneme bilaterálne diskusie, zjavne to naruší súčasnú dynamiku,“ varoval aj francúzsky minister priemyslu a energetiky Marc Ferracci. „Európa je silná len vtedy, keď je jednotná,“ dodal.

Našli sa však aj takí, čo situáciu nevideli až tak dramaticky. Podľa belgickej europoslankyne a podpredsedníčky výboru europarlamentu pre medzinárodný obchod Kathleen Van Bremptovej Meloniová vie, že potrebuje podporu EÚ.

„Nemôže zájsť ďalej, ako bolo dohodnuté. Prvým cieľom je dostať niekoho na druhú stranu rokovacieho stola. Presne o to sa Meloniová pokúsi vo Washingtone,“ citovali ju noviny The Guardian.

„Som si vedomá toho, čo reprezentujem, a som si vedomá toho, čo obhajujem,“ ubezpečila novinárov pred stretnutím s Trumpom i talianska premiérka.

Ani zázrak, ani pohroma

Ako to napokon dopadlo? Podobne ako pri návšteve francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, o ktorom sa tiež hovorí, že to „s Trumpom vie“. Stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére. Šéf Bieleho domu a Meloniová si vymieňali úsmevy aj komplimenty.

Americký prezident vyhlásil, že čo sa týka ciel, na „sto percent“ dôjde k dohode, načo talianska premiérka podotkla, že to skutočne možno dosiahnuť. USA sú podľa nej napriek nedávnym opatreniam naďalej spoľahlivým partnerom.

Ako ústretový krok prisľúbila, že jej krajina dá na obranu dve percentá hrubého domáceho produktu. Trumpovi zalichotila parafrázovaním jeho sloganu MAGA (Make America Great Again – Urobme Ameriku znova veľkou) na MWGA (Make the West Great Again – Spravme Západ znova veľkým), čo je vraj jej veľkou túžbou. Šéfa Bieleho domu pozvala i na návštevu Ríma, čo prijal.

„Nie som veľkým fanúšikom Európy a toho, čo urobili s migráciou, ale myslím si, že budú musieť zmúdrieť, lebo to, čo spravili, ich vážne poškodilo,“ vysvetlil Trump, ktorý Meloniovej vládu pochválil za jej prísnu migračnú politiku.

Analytici sa zhodli, že návšteva talianskej premiérky v Bielom dome, síce nepriniesla nijaké zázraky, no ani katastrofu. Obavy z narušenia európskej jednoty sa nepotvrdili a pozitívom podľa nich bolo, že sa aspoň začali nejaké rokovania zástupcov EÚ s americkým prezidentom.

Taliansky denník La Stampa ocenil, že si Meloniová počínala celkom zručne, aj keď opäť išlo o „Trumpovu šou“, kde sa kamery a pozornosť novinárov sústredili najmä na „hostiteľa“, benevolentne načúvajúcemu návštevníčke z Ríma.

„Hlavným výsledkom je, že Trump ukázal, že je k dispozícii na začatie dialógu s Európou, hoci si ponechal voľné ruky v tom, kedy a kto sú partneri, pretože sa nezaviazal k vyjednávaniu s Ursulou von der Leyenovou,“ zhodnotil denník La Stampa.

Ako vyzdvihol, ukázalo sa, že individuálne stretnutia európskych lídrov neznamenajú rozpad jednoty EÚ a z Meloniovej sa nestal „Trumpov trójsky kôň v Európe“. Líniu Bruselu podľa denníka nezradila ani v clách, ani v podpore Ukrajiny.

Calenda pred stretnutím s Trumpom taliansku premiérku varoval, že je „na križovatke“ a čelí dileme, či si má vybrať medzi USA a Európou, pričom sa vraj stále nerozhodla, akým smerom sa vydá.

Po návšteve v Bielom dome je však jasné, že Meloniová zostala opatrná a do žiadneho nerozvážneho dobrodružstva s Trumpom sa radšej nepustila.