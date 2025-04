Biden si za vystúpenie pýta 300-tisíc dolárov, záujem nie je veľký. Bývalý poradca ho posiela do dôchodku

S odkazom na tvrdenia Bidenových bývalých spolupracovníkov pre americký denník The New York Post to uvádza český Zoznam. „Nadišiel čas, aby 82-ročný muž nadobro opustil svetlá reflektorov,“ hovoria Bidenovi predchádzajúci poradcovia. Pre porovnanie ďalší americký exprezident Barack Obama z rokov 2009 až 2017 si za vystúpenie pýta 400-tisíc dolárov.

Bidena, ktorý skončil v Bielom dome tento rok po štyroch rokoch v januári, zastupuje agentúra Creative Artists Agency (CAA). K jej klientom patrí aj britský rockový hudobník a spevák kapely Rolling Stones Mick Jagger alebo americká popová speváčka Britney Spearsová.

„CAA má problémy s rezerváciou jeho (Bidenových) vystúpení, čo neprekvapuje,“ citoval The New York Post jeden zo zdrojov. Ďalší povedal, že pôvodne chcel Biden účtovať za svoje vystúpenia ešte vyššiu sumu ako spomínaných 300-tisíc dolárov.

K nezáujmu usporiadateľov o prejavy bývalého prezidenta prispeli aj jeho rozpačité vystúpenia v čase, keď bol ešte hlavou štátu. Keď v niektorých debatách pôsobil zmätene, obrátilo sa proti nemu aj niekoľko straníckych kolegov, ktorí ho vlani nakoniec prinútili, aby stiahol svoju prezidentskú kandidatúru.

„Bolo veľmi ťažké sa naňho pozerať. Bolo to, akoby som videl, ako niekto, na kom vám záleží, začína upadať. Chceli sme len, aby si užíval dôchodok ako ostatní prezidenti, a nie aby takto odchádzal,“ povedal jeden bývalý pracovník z Bieleho domu.

Biden sa tento týždeň vrátil z politického dôchodku, keď vystúpil na konferencii zástupcov zdravotne postihnutých občanov v Chicagu. Okrem iného sa tam aj nešetrne vyjadril o Afroameričanoch. „Som hrdý na to, že som pracoval na riešení problémov, ktoré sú dôležité pre farebné komunity,“ vyhlásil Biden, ktorý sa vždy prezentoval ako zástanca týchto skupín. Najmä medzi ich mladšími príslušníkmi je však slovo „farebný“ vnímané ako rasisticky zafarbené.

V Chicagu 82-ročný Biden hovoril približne pol hodiny, pričom občas prejavoval známky pokročilého veku, ktoré ho minulý rok prinútili odísť z prezidentskej kampane. Pri niektorých vetách sa zakoktal, keď čítal z telepromptera, a mal problémy s dokončením rozvláčnych improvizovaných anekdot, ktoré prerušoval svojou obľúbenou frázou „každopádne“.

Ešte ako prezident sa pri svojich vystúpeniach pomýlil viackrát. V júli minulého roka na summite NATO vo Washingtone spravil z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruského prezidenta Vladimira Putina a z Donalda Trumpa zase svojho viceprezidenta.

V roku 2023 si zase Biden v Bielom doma pomýlil vtedajšieho britského premiéra Rishiho Sunaka a nazval ho prezidentom. V roku 2022 na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v kambodžskom hlavnom meste Phnompenhu pomýlil hostiteľskú Kambodžu s Kolumbiou.

Na jeseň 2022 pri akcii v Bielom dome zase zháňal kongresmanku Jackie Walorskiovú. Tá však zahynula pri autonehode už na začiatku augusta toho roku. „Jackie, si tu? Kde je Jackie?“ pýtal sa Biden.