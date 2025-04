Divadlo pre jediného diváka, hodnotí Putinovo „prímerie“ BBC. Kremeľ sa zľakol

Takzvané veľkonočné prímerie vyhlásil v sobotu ruský prezident Vladimir Putin predovšetkým za to, aby si zachoval priazeň svojho amerického náprotivku Donalda Trumpa. Uviedlo to dnes ruské vydanie serveru stanice BBC, ktoré sumarizuje reakcie ukrajinských predstaviteľov, západných expertov i ruských vojenských blogerov.

Putin oznámil, že Moskva zastaví všetky bojové akcie od sobotňajších 18.00 h moskovského času (17.00 h SELČ) do polnoci na pondelok 21. apríla (nedeľa 23.00 h SELČ). Kyjev sa k tomu vyjadril skepticky a dnes ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ruská armáda prímerie opakovane porušila. Ďalej podľa neho trvá ponuka Kyjeva o predĺženie prímeria na 30 dní.

Dronové vojny: ruský Lancet nemal na nebi šancu Video

„Ruská armáda sa snaží vytvoriť celkové zdanie prímeria, ale miestami sa nevzdáva jednotlivých pokusov postupovať a spôsobovať Ukrajine straty,“ uviedol Zelenskyj. „Rusko musí plne dodržiavať podmienky prímeria,“ dodal.

Experti pochybujú, že Moskvou vyhlásené 30-hodinové prímerie môže teraz viesť k uzavretiu trvalého pokoja zbraní. „Nemyslím si, že je to vážny ukazovateľ toho, že je Putin pripravený na mier,“ povedal denníku The Washington Post Eric Ciaramella z Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier. „Je to zjavne manéver, ako si udržať priazeň prezidenta Trumpa. Keby to Putin myslel vážne, pristúpil by na dlhšie prímerie, s ktorým Ukrajinci už súhlasili,“ dodal.

Čítajte viac USA ukončia mierové snahy, pokiaľ nebude jasná cesta k zastaveniu bojov na Ukrajine. Trump má aj iné priority, odkázal Rubio

Ruský expert, ktorý s americkým denníkom hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, naznačil, že Putinovo vyhlásenie veľkonočného prímeria prišlo v momente, keď si „ruské vedenie uvedomilo, že musí urobiť nejaké gesto, aby prehodilo loptu na druhú stranu“.

Divadlo pre Trumpa

„Medzi Moskvou a Kyjevom prebieha propagandistická bitka a obe strany sa snažia navzájom obviniť z zodpovednosti za pokračovanie konfliktu,“ uviedol expert. „Je to divadlo pre jedného diváka – Donalda Trumpa,“ myslí si.

Trump tento týždeň pohrozil, že Spojené štáty ukončia svoje snahy o urovnanie konfliktu, ak Moskva a Kyjev čoskoro nedosiahnu pokrok v rozhovoroch. Putin oznámil 30-hodinové prímerie necelý deň nato.

Čítajte viac ONLINE: Ruské prímerie v praxi: Zaútočili 64-krát, tvrdí Zelenskyj. Moskva: Pokoj zbraniam prísne dodržiavame

„Vyzerá to, že obe strany chcú ukázať záujem o mierové rozhovory pred čím ďalej netrpezlivejšou Trumpovou administratívou,“ napísal The Washington Post.

Podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) sa analytici domnievajú, že ponuka krátkeho prímeria bola pre Putina ľahkým diplomatickým víťazstvom a zároveň pokusom zabrániť americkej strane, aby sa z konfliktu stiahla. Podobne ako ďalšie médiá poukazuje na to, že Putinove vyhlásenie prišlo deň po tom, ako Trump a jeho minister zahraničia Marco Rubio pohrozili, že zanechajú sprostredkovateľských snáh o prímerie.

Prímeria už viackrát odmietli

WSJ zároveň usudzuje, že veľkonočné prímerie by mohlo signalizovať možný ústup Ruska od požiadavky, aby sa pred zastavením bojov riešili takzvané základné príčiny vojny. The Washington Post pripomína, že keď OSN v apríli 2022 ponúkla podobné prímerie počas Veľkej noci, Rusko ho odmietlo. Rusko naopak ponúklo prímerie na Vianoce 2023, čo vtedy odmietla Ukrajina.

Ruský útok na Sumy Video

O tom, že veľkonočné prímerie je určené predovšetkým pre vonkajšie publikum, píšu dokonca aj ruskí vojnoví blogeri. Rybar, kanál blízky ruskému ministerstvu obrany, sa domnieva, že tridsaťhodinové prímerie „neposkytne nepriateľovi významnú vojenskú výhodu, ale bude dôležitým prvkom, ktorý posilní diplomatickú pozíciu Ruska“.

Telegramový kanál Dvaja majori vyzval ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine, aby „úlohy prímeria prísne dodržiavali“. „Ste to vy, kto dnes určuje politickú agendu Ruska na medzinárodnej scéne,“ napísal.