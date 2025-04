Izrael označil zabitie 15 záchranárov v Gaze za profesionálne pochybenie. V nedeľu armáda zabila ďalších 25 ľudí

Vyšetrovanie podľa armády nezistilo žiadne dôkazy, ktoré by podporovali teóriu, že záchranári a zdravotníci, ktorých 23. marca nad ránom pri útoku na kolónu ich vozidiel zabili izraelskí vojaci blízko Rafáhu, boli „popravení“. Armáda dnes vo vyhlásení tiež uviedla, že šesť z obetí boli „teroristi Hamasu“ a že „ľutuje“ vedľajšie obete.

Izrael sprvu tvrdil, že vozidlá zdravotníkov neboli riadne označené, nemali zapnuté výstražné svetlá a išli čudným spôsobom. Neskôr však od tejto verzie udalostí ustúpil. Pôvodnému izraelskému tvrdeniu tiež odporoval videozáznam z mobilného telefónu nájdeného na tele jedného zo zdravotníkov.

Šéf Hamasu Sinwár v tuneloch pred útokom na Izrael Video

Vyšetrovanie armády zistilo, že zástupca veliteľa práporu „v noci pre zlú viditeľnosť“ usúdil, že sanitky patria bojovníkom Hamasu. Izrael dlhodobo palestínske teroristické hnutie viní, že jeho členovia používajú pre svoje presuny a útoky sanitky a ďalšie vozidlá označené ako zdravotnícke.

Videozáznamy, ktoré sa podarilo z incidentu už skôr získať, však ukazujú, že sanitné vozidlá mali blikajúce svetlá a viditeľné logá, keď prichádzali na pomoc posádke sanitky, ktorá sa predtým dostala pod izraelskú paľbu. Tím zdravotníkov nejavil známky neobvyklého ani nebezpečného konania, zatiaľ čo mieril k zasiahnutým, opisuje agentúra AP. Vzápätí sa aj ich vozidlá dostanú pod paľbu, ktorá s krátkymi prestávkami trvá vyše päť minút.

Zabitých bolo osem členov palestínskeho Červeného polmesiaca, šesť pracovníkov palestínskej civilnej ochrany a jeden zamestnanec úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA). Ich telá potom izraelskí vojaci vložili do hromadného hrobu a vozidlá zošrotovali buldozérom. Pracovníci OSN sa k telám dostali a vyzdvihli ich až o týždeň neskôr, v nedeľu 30. marca.

Vyšetrovanie okrem iného zistilo, že rozhodnutie o zničení sanitiek bolo chybné, ale zamietlo, že by došlo k pokusu o utajenie udalosti. „Vyšetrovanie nenašlo žiadne dôkazy, ktoré by podporovali tvrdenia o poprave alebo o tom, že by niektorý zo zosnulých bol pred streľbou alebo po nej zviazaný,“ uvádza sa v správe. Šéf palestínskeho Červeného polmesiaca už skôr uviedol, že zabitie muži boli „zameraní z bezprostrednej blízkosti“.

Ďalších 25 obetí

Pri izraelských leteckých útokoch v Pásme Gazy v nedeľu zahynulo najmenej 25 ľudí vrátane detí, oznámil tamojší úrad pre civilnú obranu. „Od dnešného úsvitu zabili nálety okupantov v celom Pásme Gazy 20 ľudí a desiatky ďalších zranili, vrátane detí a žien,“ uviedol hovorca palestínskeho úradu Mahmúd Bassal. Úrad v ďalšom vyhlásení oznámil, že izraelský útok dronom na skupinu civilistov na východe mesta Rafah si vyžiadal päť obetí.

V sobotu pri izraelských útokoch v palestínskej enkláve zahynulo najmenej 54 osôb.

Izrael 18. marca po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje v Pásme Gazy. Ešte predtým zastavil prísun humanitárnej pomoci na toto vojnou zničené územie a prerušil aj dodávky elektriny. Izrael deklaroval, že útoky budú pokračovať, kým nebudú prepustení zvyšní rukojemníci, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu prisľúbil, že privedie domov zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy bez toho, aby sa podriadil požiadavkám Hamasu. Vojenské ťaženie Izraela v tejto palestínskej enkláve podľa neho dosiahlo „kritickú fázu“.

„Verím, že môžeme priviesť našich rukojemníkov domov bez toho, aby sme sa podriadili diktátu Hamasu,“ povedal Netanjahu v rámci svojho prvého vyjadrenia po tom, čo palestínske hnutie, ktoré sa usiluje o trvalé ukončenie vojny v Pásme Gazy, odmietlo nový návrh na prímerie zo strany Izraela.

Hamasom kontrolované ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že od obnovenia bojov zahynulo v Pásme Gazy najmenej 1827 ľudí. Viac ako 18 mesiacov trvajúca vojna si dosiaľ vyžiadala 51.201 obetí.