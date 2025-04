Má Musk viac detí, ako predal Cybertruckov? Guru hnutia MAGA pokladá superboháča za satanistu

Keď republikán Donald Trump nastúpil 20. januára do Bieleho domu, majetok Elona Muska odhadoval magazín Forbes na 434 miliárd dolárov. Teraz je to asi 363 miliárd. Ľutuje už Musk, že sa dal na politiku?

Asi sa to ešte len ukáže. Je zložité presne definovať, nakoľko Muskova podpora Trumpovi ovplyvnila vlani v novembri výsledok prezidentských volieb. No republikánom prispel sumou 290 miliónov dolárov, čo sa im určite mimoriadne rátalo. Musk tiež využil svoju sociálnu sieť Twitter (X), na ktorej ho sleduje viac ako 219 miliónov účtov, aby šíril Trumpove odkazy. Zároveň pomohol do republikánskeho „košiara“ priviesť ďalších technomogulov, ako sú Jeff Bezos z Amazonu či Mark Zuckerberg z Facebooku.

Kondómy za 50 miliónov pre Gazu? Pomýlil som sa, priznal Musk Video Najbohatší človek na svete Elon Musk tvrdil, že Ameriky poslala do palestínskej Gazy kondómy za 50 miliónov. V skutočnosti to bola Gaza v Mozambiku a bol to program na boj s HIV. / Zdroj: C-SPAN

A možno najdôležitejšie je, že podľa odborníkov dokázal Musk osloviť voličov, ktorí Trumpa nijako zvlášť neobdivujú. Títo ľudia však nakoniec za republikána hlasovali, lebo sa zaňho svojou podporou zaručil najbohatší človek na svete, ktorého zbožňujú ako podnikateľského a technického génia.

Prepadák Cybertruck

Medzitým si však už Musk musel uvedomiť, že je asi jednoduchšie posielať s podporou peňazí daňových poplatníkov rakety do vesmíru, ako sa politicky angažovať. Snaha megaboháča ovplyvniť voľbu člena Najvyššieho súdu vo Wisconsine sa začiatkom apríla skončila neúspešne. Hlasovanie vyhrala demokratka Susan Crawfordová, hoci Musk vyhlásil, že výsledok ovplyvní budúcnosť sveta, a jeho ľudia do kampane na podporu republikána Brada Schimela podľa agentúry AP investovali 21 miliónov dolárov.

Majú bohatí ľudia priveľa politickej moci? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 94,7% Nie 3,7% Neviem 1,6%

Spolupráca s Trumpom má vplyv aj na podnikateľské aktivity multimiliardára juhoafrického pôvodu. Poznáte auto Ford Edsel? Asi nie. A nielen preto, že sa vyrábalo koncom 50. rokov minulého storočia, ale najmä preto, že to bol jeden z najväčších komerčných prepadákov v histórii automobilového priemyslu. A podobné je to so Cybertruckom Muskovej firmy Tesla.

„Je v jednej skupine s Edselom,“ povedal o elektrickom aute pre Forbes Eric Noble, šéf konzultačnej spoločnosti CARLAB a profesor z univerzity ArtCenter College of Design v Kalifornii.

Nie je to tak dávno, čo boli vozidlá Tesla takmer liberálnym symbolom. Teraz na ne ľudia maľujú hákové kríže a predajcovia čelia vandalizmu. Je to výsledok Muskovho spojenia s Trumpom, ktorého kritici obviňujú zo snahy presadiť v USA autoritatívny režim. Biely dom sa páchateľom vyhráža obvineniami z terorizmu, ale faktom je, že vozidlá Cybertruck momentálne takmer nikto nechce.

„Musk predpovedal, že ročne by sa mohlo predať 250-tisíc týchto áut. Vlani to bolo 40-tisíc. Nič nenasvedčuje tomu, že by to tento rok malo byť viac,“ skomentoval mizerný predaj Cybertruckov Forbes. Vývoj elektro-pickupu stál Teslu podľa odhadov okolo 900 miliónov dolárov. Mimochodom, spomenutý Ford Edsel si v roku 1958 zaobstaralo 63-tisíc záujemcov, pričom predajný plán bol na úrovni 200-tisíc vozidiel.

Čítajte viac Vojna či dohoda? Čína verí, že vydrží viac ako Amerika

No problém Tesly nespočíva len v tom, že sa od Muska kupujúci odvrátili pre jeho politické názory. Očividné je, že nie je všetko zlato, čo ponúka excentrický superboháč. „Nakoniec Musk preklial Cybertruck tým, že ignoroval dôvody, pre ktoré si ľudia kupujú pickupy. Chcú nimi prevážať veci a majú dobre jazdiť v teréne. Vozidlo nezvláda ani jednu z týchto vecí, ako to bolo donekonečna zdokumentované v ostrých recenziách,“ pripomenul Forbes.

Nejasný počet detí

Musk si tiež musí zvykať, že vzhľadom na politickú angažovanosť sa o jeho mimoriadne neortodoxný prístup k vzťahom zaujíma čoraz viac médií. S istým zveličením sa novinári pýtajú, či už má multimiliardár viac potomkov, ako predal Cybertruckov.

Čítajte viac Expert: Trumpove obchodné vojny sa môžu zmeniť na skutočný boj

„Musk má najmenej 14 detí so štyrmi ženami, vrátane popovej hudobníčky Grimes a Shivony Zilisovej, výkonnej riaditeľky jeho spoločnosti Neuralink. Viaceré zdroje z okolia technologického podnikateľa uviedli, že veria, že skutočný počet jeho detí je oveľa vyšší, než je verejne známy,“ uviedol denník Wall Street Journal.

V posledných mesiacoch sa pozornosť novinárov zamerala na pravicovú influencerku Ashley St. Clairovú. S Muskom má syna, ktorý dostal meno Romulus. Superboháč si vraj nie je istý, či je to naozaj jeho dieťa, a St. Clairovej ponúkol za mlčanie 15 miliónov dolárov plus mesačne ďalších 100-tisíc. „Podobné dohody boli uzavreté aj s ďalšími matkami,“ povedal pre Wall Street Journal Jared Birchall, ktorý manažuje Muskovo bohatstvo a rodinné vzťahy.

Denník s odvolaním na viacero zdrojov opísal aj ďalší príbeh. Musk sa cez Twitter obrátil na influencerku Tiffany Fongovú, ktorá propaguje kryptomeny, či nechce byť matkou jeho dieťaťa, hoci ju nikdy nestretol. Keď odmietla a povedala o tom niektorým známym, superboháč jej to vytkol a na sociálnej sieti ju prestal sledovať, čo viedlo k poklesu jej príjmov.

Čítajte viac Žart či príprava na puč? Trump tvrdí, že by mohol byť prezidentom aj po tretí raz. Čo na to experti?

Musk verzus MAGA

Multimiliardár sa ako šéf DOGE naďalej oháňa motorovou pílou škrtov v rámci federálnej vlády, aj keď je viac ako sporné, či ide naozaj o skutočné šetrenie. Muskove predstavy o svete však už narazili na vízie hnutia MAGA, teda najväčších trumpovských radikálov.

Prejavilo sa to v slovnej prestrelke megaboháča s Petrom Navarrom, ktorý patrí medzi hlavných strojcov Trumpovej colnej politiky. Musk o ňom povedal, že je hlúpejší ako vrece tehál, a nazval ho Petrom Retarrdom.

Čítajte viac Colná reality šou: pohádajú sa trumpovci alebo splnia prezidentovi každé želanie?

Profesor politológie zo Severotexaskej univerzity Matthew Eshbaugh-Soha si myslí, že v tomto prípade by mohol byť vplyv multimiliardára aspoň do určitej miery pozitívny.

„Jedna vec, o ktorej si myslíme, že ju o Trumpovi vieme, je, že si vyžaduje absolútnu lojalitu. Musk je však ochotný kritizovať kľúčového obhajcu ústrednej prezidentovej hospodárskej politiky. Biely dom by to mohlo motivovať k serióznejšej konverzácii o nákladoch a výhodách ciel. Azda sa aj iní ľudia pridajú k Muskovi, ktorého možno povzbudili komentáre niektorých podnikateľských lídrov, ktoré vedú k otázkam o Trumpovej ekonomickej stratégii,“ povedal pre Pravdu Eshbaugh-Soha.

Čítajte viac V rozdelenom svete by trpelo aj Slovensko. Exšéf britskej tajnej služby: Trump, Putin a Si chcú sféry vplyvu

Musk však útokom na Navarra len prehĺbil svoj spor s hlavným guruom hnutia MAGA Stevom Bannonom. Ten sa do najbohatšieho človeka na svete pustil už viackrát. Bannon úzko s Navarrom spolupracuje a Muska napríklad kritizoval, keď multimiliardár obhajoval víza pre vysokokvalifikovaných zahraničných pracovníkov.

A vzťahy dvoch dôležitých postáv Trumpovho sveta sa zjavne budú len zhoršovať. Bannonovi sa síce páči, čo Musk robí ako šéf DOGE, ale pokladá ho za predstaviteľa novej formy satanizmu. Prečo? Kvôli Muskovmu úsiliu dostať do ľudských hláv čipy. O takéto prepojenie človeka a digitálnych technológií sa usiluje spoločnosť Neuralink. Vlani v januári čip do mozgu voperovali Nolandovi Arbaughovi, ktorý je po nehode ochrnutý. Zariadenie mu umožňuje komunikovať s počítačom.

„Je to technofeudál,“ vyhlásil Bannon na adresu Muska pre portál Business Insider.