Predstavitelia USA, Ukrajiny a Európy budú v stredu v Londýne rokovať o prímerí

O konaní stretnutia už v pondelok skôr informovala agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje, ktoré si neželali byť menované. Stretnutia sa podľa agentúry za americkú stranu zúčastní minister zahraničných vecí Marco Rubio a osobitný vyslanec Bieleho domu pre Blízky východ Steve Witkoff, ktorí budú rokovať s ministrami zahraničia a poradcami pre národnú bezpečnosť z Francúzska, Nemecka, Británie a Ukrajiny.

Zelenskyj si podáva na samite ruky, aj s Ficom Video

Zelenskyj účasť ukrajinských zástupcov potvrdil po telefonáte s britským premiérom Keirom Starmerom, avšak nespomenul, kto bude súčasťou delegácie. „Ukrajina, Británia, Francúzsko a USA – sme pripravení postupovať čo najkonštruktívnejšie, rovnako ako sme robili predtým, aby sme dosiahli bezpodmienečné prímerie, po ktorom bude nasledovať nastolenie skutočného a trvalého mieru,“ uviedol Zelenskyj.

Podľa agentúry Bloomberg má londýnska schôdzka nadväzovať na štvrtkové rokovanie v Paríži, kde Spojené štáty s Ukrajinou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom zdieľali svoje návrhy týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine.

Spojené štáty sú podľa Bloombergu v rámci budúcich dohôd o prímerí a mieri pripravené zmierniť sankcie uvalené na Rusko a uznať ruskú kontrolu nad Ruskom okupovaným polostrovom Krym, ktorý je podľa medzinárodného práva súčasťou Ukrajiny.

Americký návrh by viedol k zmrazeniu frontovej línie, pričom by si Rusko ponechalo faktickú kontrolu nad väčšinou okupovaných území na východe a juhu Ukrajiny, píše Bloomberg. Ukrajina by sa tiež mala vzdať nádeje na vstup do NATO, avšak dohoda by mala zahŕňať bezpečnostné záruky pre Kyjev, dodáva agentúra.

Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni.

Trump chce čoskoro komentovať situáciu

Americký prezident Donald Trump povedal, že v najbližších troch dňoch plánuje komentovať vojnu na Ukrajine a svoju sprostredkovateľskú snahu o jej ukončenie. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Jeho slová zazneli na veľkonočnej oslave v záhrade Bieleho domu ako odpoveď na otázku, či existuje americký návrh, že Ukrajina musí uznať Krym ako súčasť Ruska. Rusko okupovalo ukrajinský polostrov v Čiernom mori v roku 2014 a potom anektovalo v rozpore s medzinárodným právom.

„Takže vám poskytnem úplné podrobnosti počas nasledujúcich troch dní,“ odpovedal Trump. „Ale mali sme veľmi dobré stretnutia o Ukrajine, Rusku,“ dodal bez ďalších podrobností.

Americký prezident v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal: „DÚFAJME, ŽE RUSKO A UKRAJINA SA TENTO TÝŽDEŇ DOHODNÚ. OBIDVE KRAJINY POTOM ZAČNÚ ROBIŤ VEĽKÝ BIZNIS SO SPOJENÝMI ŠTÁTMI AMERICKÝMI, KTORÝM SA DARÍ, A ZBOHATNÚ!“

Trump vyzval Ukrajinu a Rusko na kompromis s cieľom dosiahnuť mier, inak by Spojené štáty mohli zastaviť svoje úsilie o ukončenie vojny.

Putin v sobotu nečakane oznámil, že do nedele 23.00 h SELČ ruská strana zastaví všetky vojenské operácie. V nedeľu popoludní hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že Putin nevydal nariadenie o predĺžení tohto prímeria, a preto sa jeho platnosť skončila o polnoci moskovského času. Od Putinovho vyhlásenia prímeria sa Moskva a Kyjev navzájom obviňovali z jeho porušovania.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko pred zverejnením Trumpovho príspevku navrhol Rusku zastavenie útokov na väčšie vzdialenosti, ktoré cielia na civilnú infraštruktúru, a to na najmenej 30 dní.