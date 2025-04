Pravá ruka bývalého slávneho boxera Klička sa nachádza v domácom väzení. Má v tom prsty Zelenskyj alebo polícia udrela správne?

Dronové vojny: ruský Lancet nemal na nebi šancu Video

Kto je ústrednou postavou aféry, prečo sa zdá byť konanie vyšetrovateľov v niečom podozrivo čudné a môže ísť aj o politický záujem hlavy štátu? Polícia a tajná služba oznámili, že zástupca starostu Kyjeva je podozrivý z organizovania nezákonného prekročenia hraníc Ukrajincami, ktorí podliehajú brannej povinnosti. Ide o Volodymyra Prokopyva, pravú ruku Vitalija Klička, ktorý šéfuje v hlavnom meste nepretržite od roku 2014.

Server Sudebno-juridičeskaja gazeta informoval, že podľa polície Prokopyv pomáhal ukrajinským mužom dostať sa do zahraničia, aby nemuseli vstúpiť do armády brániacej sa proti ruskej agresii. Malo ísť o Ukrajincov, ktorí počas platnosti vojnového stavu získali výnimku na prekročenie hraníc. Dostať ju mali ako šoféri nákladiakov, ktoré z cudziny dovážali pohonné hmoty a humanitárnu pomoc. „Vyšetrovanie odhalilo, že len od mája do júna 2022 boli do informačného systému vložené údaje viac ako 30 mužov bez zákonných dôvodov a tí odcestovali z Ukrajiny," upozornil server. (Išlo o elektronickú databázu, do ktorej mal Prokopyv prístup ako oprávnená osoba.) Podľa polície dopravná firma, ktorá požadovala povolenie pre výjazd šoférov do zahraničia, nevlastnila nákladné autá, pričom títo ľudia neboli držitelia vodičských preukazov potrebného typu.

Čítajte viac USA ukončia mierové snahy, pokiaľ nebude jasná cesta k zastaveniu bojov na Ukrajine. Trump má aj iné priority, odkázal Rubio

Celú schému podľa kriminalistov vytvoril Prokopyv. Klička zarazilo, ako mu oznámili, že je podozrivý. „Nedalo sa to urobiť v Kyjeve? Nachádza sa tu stále, nikde sa neskrýva," pozastavil sa starosta, ktorý sa kedysi preslávil v boxerskom ringu. Za Prokopyvom prišli, keď bol v meste Ivano-Frankivsk. „Ráno o šiestej hodine chlapi s taktickými okuliarmi a v helmách, v nepristrelných vestách a so zbraňami vyrazia dvere hotela. A pred kamerou dávajú mužovi, ktorý si ledva stihol obliecť župan, oznámenie o podozrení," pokračoval Kličko v rozhovore pre televíznu stanicu Kyjev 24. Starosta poznamenal, že nechce komentovať právne okolnosti prípadu, no neodpustil si poznámku, ako je možné, že polícia sa až teraz zaoberá kauzou spred troch rokov.

Čuduje sa aj Prokopyv, ktorý zdôrazňuje, že po vpáde ruskej armády na Ukrajinu ako oficiálny predstaviteľ Kyjeva zabezpečoval základné potreby pre obyvateľov mesta a pomáhal aj ozbrojeným silám. Poukazuje na to, že spolupracoval s nemocnicami aj s vojskom s tým, že do metropole sa podarilo doviezť tisíce ton humanitárnej pomoci a aj veľa špeciálnych vozidiel pre armádu. „Myslím si, že kauza vznikla ako súčasť systémového tlaku na Európsku solidaritu a zároveň v rámci snahy o čistky v samospráve hlavného mesta," citoval Prokopyva server Stopkor. Politická strana Európska solidarita formálne funguje od mája 2019, keď vznikla premenovaním z Bloku Petra Porošenka, ktorý vtedy skončil vo funkcii prezidenta. Vzťahy medzi ním a súčasným lídrom štátu Volodymyrom Zelenským sú už dlhší čas veľmi napäté.

Ruský útok na Sumy Video

Prokopyv naznačil, že ide o politickú objednávku od Zelenského: „Spája sa to s pokusom ovplyvniť najbližšie voľby, so snahou vymeniť vedenie Kyjeva." Dodal, že Zelenskyj chce mať na radnici ľudí blízkych prezidentskej kancelárii. Svoje domnienky však Prokopyv neoprel o žiaden dôkaz a treba dodať aj to, že nepoprel, že do informačnej databázy vložil niekoľko desiatok Ukrajincov, ktorí povolenie vycestovať ako šoféri do zahraničia zneužili a do vlasti sa už nevrátili.

V kauze nateraz ťahá za kratší koniec Prokopyv. Súd v Kyjeve tento týždeň v utorok vyhovel žiadosti prokurátora v plnom rozsahu: na Prokopyva uvalil domáce väzenie na dva mesiace, musí v ňom zostať do 20. júna. Súčasne mu nariadil nosiť elektronický náramok, ktorý monitoruje jeho pohyb. Nepomohlo mu ani to, že sa za neho zaručilo niekoľko poslancov, aby mohol zostať na slobode.

Boj o Pokrovsk pokračuje. Ukrajinci odrážajú ruské útoky Video Ruskí agresori sa usilujú prelomiť ukrajinskú obranu smerom na Pokrovsk. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

A čo môže čakať Prokopyva, keď sa jeho prípad dostane na súd? (Zatiaľ je v pozícii podozrivého, musí nasledovať vznesenie obvinenia a potom podanie obžaloby.) „Hrozí mu odňatia slobody na sedem rokov a pozbavenie práva uchádzať sa tri roky o určité verejné funkcie ," ozrejmil server RBK-Ukrajina.