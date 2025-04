Na pápežovom pohrebe sa očakáva 200-tisíc ľudí vrátane sto delegácií

Viac ako 200 000 ľudí by mohlo v sobotu prísť na Námestie sv. Petra vo Vatikáne pri príležitosti pohrebu pápeža Františka, uviedol v utorok na základe odhadov Výbor pre verejný poriadok a bezpečnosť pod vedením talianskeho ministerstva vnútra. Okrem nich sa očakáva príchod najmenej sto zahraničných delegácií, píše TASR podľa správ agentúry ANSA a AFP.

Odborník na etiketu Marek Trubač o prípravách Vatikánu na pohreb pápeža Františka Video

Podľa odhadov by väčšina svetových lídrov mala do Vatikánu doraziť v sobotu a odísť v ten istý deň. Výnimkou je americký prezident Donald Trump, ktorý by mal aj s manželkou Melaniou doraziť v piatok.

Zúčastníte sa pohrebu pápeža? Áno, zúčastním. Nie, nezúčastním. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie, nezúčastním. 0,0% Áno, zúčastním. 0,0%

Okrem lídra Bieleho domu zatiaľ potvrdili účasť na poslednej rozlúčke aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecký kancelár Olaf Scholz, britský premiér Keir Starmer, šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, poľská hlava štátu Andrzej Duda či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Za Slovensko sa zúčastní prezident Peter Pellegrini.

Na pohrebe pápeža bude aj argentínsky prezident Javier Milei, brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva či generálny tajomník OSN António Guterres.

Agentúra Reuters v utorok informovala, že izraelská vláda zverejnila na platforme X príspevok, v ktorom vyjadrila sústrasť nad pápežovým úmrtím. „Odpočívaj v pokoji, pápež František. Nech je jeho pamiatka požehnaním,“ uvádzalo sa v príspevku.

Čítajte viac Kto bude Svätý Otec? Hovorí sa o kandidátoch z Afriky aj Ázie. Rektor: Tí, ktorí vchádzajú do konkláve ako pápeži, vychádzajú ako kardináli

Podľa denníka The Jerusalem Post predstavitelia izraelského ministerstva zahraničných vecí vyhlásili, že príspevok bol uverejnený omylom, a vymazali ho pre pápežove „vyhlásenia proti Izraelu“ a kritiku voči postupu v Pásme Gazy, dodala Reuters.

Pohreb Františka sa uskutoční v sobotu o 10.00 h. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí a po jej skončení rakvu prenesú do Baziliky svätého Petra a odtiaľ do rímskej Baziliky Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore).