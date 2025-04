ONLINE: V Londýne budú rokovania o mieri. Zelenskyj sa oboril na Čínu, Kyjev si predvolal jej veľvyslanca

7:05 Pri ruských nočných útokoch na Ukrajinu utrpelo zranenia najmenej päť ľudí a došlo k poškodeniu civilnej infraštruktúry a podnikov, uviedli v stredu ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„(Rusko uskutočnilo) masívny dronový útok na Poltavskú oblasť, traja ľudia sú zranení,“ oznámila ukrajinská pohotovostná služba v príspevku na platforme Telegram. „Nepriateľský útok zasiahol výlučne civilnú infraštruktúru mesta,“ tvrdila. V dôsledku toho vypuklo niekoľko požiarov a došlo k poškodeniu obytných budov, podnikov, skladov a garáží, doplnila záchranná služba.

Dve osoby utrpeli zranenia aj pri útoku bezpilotných lietadiel na predmestie Odesy. Vypuklo tam tiež niekoľko požiarov, uviedol na Telegrame gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Rozsiahle požiare hlásili i po útokoch v Charkove, napísal na Telegrame starosta mesta Ihor Terechov. Ukrajinská protivzdušná obrana odrážala tiež útoky na Kyjevskú oblasť, no doposiaľ neboli hlásené žiadne škody.

Celkový rozsah útokov nie je bezprostredne známy.

6:35 Spojené štáty v stredu od Kyjeva očakávajú odpoveď na mierový rámec, podľa ktorého by USA uznali Krym za súčasť Ruska a neoficiálne tiež ruskú kontrolu nad takmer všetkými okupovanými časťami Ukrajiny.

Čítajte viac Axios: Trumpov mierový plán znamená pre Ukrajinu prijať ruskú okupáciu. Vstup do NATO nie, do EÚ áno

6:00 Ukrajinské ministerstvo zahraničia si v utorok predvolalo čínskeho veľvyslanca, ktorému oznámilo vážne znepokojenie z účasti čínskych občanov na vojenských akciách proti Ukrajine. V noci na stredu o tom informovala agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že čínski občania v Rusku pracujú na výrobe dronov a že Moskva ukradla čínsku technológiu bezpilotných prostriedkov.

Námestník ukrajinského ministra zahraničia Jevhen Perebyjnis vyzval čínskeho veľvyslanca, aby jeho krajina urobila opatrenia, ktoré by zastavili podporu Ruska v agresii proti Ukrajine.

Zelenskyj už pred pár dňami uviedol, že Ukrajina má informácie, že Čína dodáva zbrane do Ruska a že zástupcovia Číny sú v Rusku zapojení do výroby niektorých zbraní. Podľa neho Čína dodáva Rusku tiež strelný prach a delostrelectvo.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí toto Zelenského tvrdenie označilo za nepodložené. Peking tvrdí, že nikdy neposkytol zbrane ani jednej zo strán konfliktu na Ukrajine. Čína sa počas vyše troch rokov trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu stavia do úlohy neutrálnej strany, západné krajiny ale upozorňujú, že úzke vzťahy medzi Pekingom a Moskvou pre Rusko znamenajú dôležitú ekonomickú a diplomatickú podporu.

Zelenskyj tiež predtým obvinil Moskvu, že zaťahuje Čínu do ruskej invázie. Povedal, že podľa jeho informácií bojuje na frontovej línii na Ukrajine niekoľko stoviek čínskych občanov. Rusko umožňuje cudzincom narukovať do svojej armády, čo umožňuje aj Ukrajina.

5:55 V Londýne sa v stredu uskutoční rokovanie o Ukrajine. Tie majú nadväzovať na štvrtkové rozhovory v Paríži, kde Spojené štáty s Ukrajinou, Britániou, Francúzskom a Nemeckom zdieľali svoje návrhy týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine. Americkú delegáciu povedie osobitný vyslanec USA pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg. Ukrajinská delegácia bude mať podľa prezidenta Volodymyra Zelenského mandát na rokovanie o úplnom alebo čiastočnom prímerí.

O prímerie a mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou sa usiluje Biely dom. Americký prezident Donald Trump minulý týždeň pohrozil, že USA ukončia svoje snahy o urovnanie konfliktu, ak Moskva a Kyjev čoskoro nedosiahnu pokrok v rozhovoroch.

Spojené štáty sú podľa agentúry Bloomberg v rámci budúcich dohôd o prímerí a mieri pripravené zmierniť sankcie uvalené na Moskvu a uznať ruskú kontrolu nad okupovaným polostrovom Krym, ktorý je podľa medzinárodného práva súčasťou Ukrajiny. Americké uznanie ruskej anexie Krymu a zamrazenie súčasnej frontovej línie spomína ako súčasť amerického návrhu aj denník The Washington Post s odvolaním sa na svoje zdroje.

Podľa zdrojov denníka Financial Times ponúkol zastavenie ruskej invázie na súčasnej frontovej línii ruský prezident Vladimir Putin zvláštnemu vyslancovi Bieleho domu Steveovi Witkoffovi na ich nedávnej schôdzke v Petrohrade. Denník pripomenul, že by to znamenalo, že sa Rusko vzdáva nároku na celé územie štyroch ukrajinských oblastí (Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej), ktoré v roku 2022 anektovalo po referende, ktoré neuznáva Kyjev ani väčšina krajín sveta. Rusko by si nárokovalo len ruskou armádou už obsadené časti týchto oblastí, podotýkajú FT.

Rusko začalo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022, napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou bráni.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v stredu nezúčastní na mierových rokovaniach. Hovorkyňa diplomacie USA Tammy Bruceová na brífingu pre médiá ozrejmila, že Rubio „je zaneprázdnený muž“ a na stretnutie z „logistických dôvodov“ nepríde, píše DPA. Bruceová zároveň uviedla, že sa na schôdzke zúčastní Kellogg. „Tešíme sa na správy (od Kellogga) o tom, či sme v Londýne dosiahli nejaký úspech,“ vyhlásila hovorkyňa.