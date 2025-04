Axios: Trumpov mierový plán znamená pre Ukrajinu prijať ruskú okupáciu. Vstup do NATO nie, do EÚ áno

Spojené štáty v stredu od Kyjeva očakávajú odpoveď na mierový rámec, podľa ktorého by USA uznali Krym za súčasť Ruska a neoficiálne tiež ruskú kontrolu nad takmer všetkými okupovanými časťami Ukrajiny. Napísal to portál Axios, ktorý sa odvoláva na svoje zdroje. Konečná ponuka amerického prezidenta Donalda Trumpa, ako ju Axios označil, tak vyžaduje, aby Ukrajina prijala ruskú okupáciu.

V Londýne sa v stredu stretnú predstavitelia USA, Francúzska, Nemecka, Británie a Ukrajiny, aby rokovali o prímerí na Ukrajine. Na podobnej schôdzke v Paríži pred týždňom predložili Američania Ukrajincom návrh, na ktorý očakávajú odpoveď. Trumpova administratíva medzitým uviedla, že ak nebude jasná cesta k zastaveniu bojov, ukončí mierové snahy, aby sa mohla venovať ďalším prioritám.

Návrh podľa Axiosu sľubuje de iure americké uznanie ruskej kontroly nad ukrajinským polostrovom Krym a de facto tiež nad okupovanými časťami Luhanskej, Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Dokument zároveň sľubuje, že Ukrajina sa nestane členom NATO, môže však vstúpiť do Európskej únie. USA v rámci mierovej dohody zruší sankcie, ktoré na Rusko uvalili po roku 2014.

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Ukrajina podľa rámca získa robustné bezpečnostné garancie od skupiny európskych a niektorých mimoeurópskych krajín. Dokument, ako Axios poznamenal, je však neurčitý v tom, ako by mierová misia fungovala, a vôbec nespomína americkú účasť.

Ukrajina by ďalej získala menšie časti Charkovskej oblasti, ktoré Rusko teraz okupuje. Záporožská jadrová elektráreň, ktorú Rusko tiež obsadilo a ktorá je najväčším takýmto jadrovým zariadením v Európe, by bola považovaná za ukrajinské územie, prevádzkovali by ju však USA. Elektráreň by zásobovala elektrinou Ukrajinu aj Rusko.

Axios uviedol, že tento návrh vznikol po tom, ako Trumpov zvláštny vyslanec Steve Witkoff pred týždňom rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ten ponúkol Witkoffovi podľa informácií denníka Financial Times zastavenie ruskej invázie na súčasnej frontovej línii. Inváziu Rusko začalo 24. februára 2022.