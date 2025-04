ONLINE: Rakvu s telom pápeža Františka premiestnili do Baziliky svätého Petra. Telo upravili, aby vydržalo teplo

Rakva s pozostatkami pápeža Františka sa dnes ráno vydala na cestu z kaplnky Domu svätej Marty do Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, kde sa s ním od dnes do piatka bude môcť rozlúčiť verejnosť. Do najvýznamnejšieho katolíckeho chrámu bola za sprievodu Švajčiarskej gardy prinesená krátko po 9:30. Pápež František zomrel v pondelok ráno vo veku 88 rokov. Odborníci pozostatky hlavy katolíckej cirkvi upravili tak, aby odolali jarným teplotám v Ríme.