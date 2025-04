Lesný požiar v New Jersey podnietil evakuácie i zatvorenie diaľnice

Približne 3000 obyvateľov amerického štátu New Jersey evakuovali z dôvodu rýchlo sa šíriaceho lesného požiaru, ktorý už spálil vyše 34 kilometrov štvorcových porastov a ohrozuje stovky stavieb. Oznámil to tamojší hasičský zbor.

Foto: TASR/AP , Chris Szagola