Der Spiegel: Kohl nechal upraviť dokumenty, zmizli nelichotivé zmienky o Havlovi

Bývalý nemecký kancelár Helmut Kohl nechal z niektorých dokumentov zo začiatku 90. rokov pred zverejnením odstrániť svoje výroky, pri ktorých sa neskôr ukázalo, že sa mýlil. Vyplýva to z rešerše spravodajského webu Der Spiegel. Jeden z nich sa týkal tiež bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Kohl o ňom povedal, že nerozumie politike a mal by v nej byť len na prechodnú dobu. Kohl tiež podľa nezverejnených pasáží uvažoval, že by NATO mohlo Sovietskemu zväzu sľúbiť, že sa nebude rozširovať na východ.