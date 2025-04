Zelenskyj odmietol nadiktovaný mier, rokovanie ministrov v Londýne nebude. Toto je Trumpových 9 bodov na urovnanie konfliktu

Witkoff s rukou na srdci u Putina Video

Z Ukrajiny do Londýna však pricestovali ministri zahraničia a obrany Andrij Sybiha a Rustom Umerov a šéf kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak, ktorý ich príchod oznámil na sociálnych sieťach.

Americký minister zahraničia Marco Rubio mal podľa niektorých médií na stretnutí pôvodne predložiť návrh, ktorého súčasťou malo byť zmrazenie konfliktu približne na aktuálnej bojovej línii a uznanie Krymu za ruské územie. Moskva Ukrajinský polostrov v rozpore s medzinárodným právom anektovala v roku 2014. USA by mal v Londýne zastupovať vyslanec pre Ukrajinu generál Keith Kellogg.

Trumpov návrh na urovnanie konfliktu 1. Spojené štáty de iure uznajú ruskú kontrolu nad Krymom. 2. De facto bude uznaná ruská okupácia skoro celej Luhanskej oblasti a obsadených častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti viac-menej podľa línie frontu. 3. Sľub, že sa Ukrajina nestane členskou krajinou NATO, mohla by sa však stať členom Európskej únie. 4. Rusko stiahne svoje jednotky z okupovaných častí Charkovskej oblasti. 5. Zrušenie sankcií na Rusko zavedených od roku 2014. 6. Záporožská jadrová elektráreň bude považovaná za ukrajinskú, ale prevádzkovať ju budú Spojené štáty a dodávať elektrinu bude Rusku aj Ukrajine. 7. Garancia voľnej plavby po Dnepre. 8. Silné bezpečnostné garancie pre Ukrajinu zo strany európskych a prípadne aj neeurópskych krajín. 9. Kompenzácia pre Ukrajinu a pomoc s jej obnovou.

Spojené štáty v stredu podľa zdrojov serveru Axios očakávajú od Ukrajiny odpoveď na ich mierových rámec, ktorý počíta s tým, že USA uznajú Krymský polostrov za súčasť Ruska a neoficiálne aj ruskú kontrolu nad takmer všetkými okupovanými oblasťami Ukrajiny.

Ukrajinci udreli na Kryme. Drony zlikvidovali ruskú protivzdušnú obranu, remorkér a vrtuľník Mi-8 Video

Tento jednostránkový dokument, ktorý USA minulý týždeň predložili ukrajinským predstaviteľom na stretnutí v Paríži, hovorí o „konečnej ponuke“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Biely dom trvá na tom, že je pripravený skončiť so sprostredkovávaním rozhovorov, ak sa strany čoskoro nedohodnú.

Trumpov návrh podľa Axiosu predpokladá de iure uznanie ruskej kontroly nad Krymom, ktorý Moskva nezákonne anektovala v roku 2014 a de facto uznanie ruskej okupácie takmer celej Luhanskej oblasti a okupovaných častí Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Rusko by tiež získalo prísľub, že sa Ukrajina nestane členom NATO, ale bude môcť vstúpiť do EÚ. Spojené štáty by takisto zrušili sankcie uvalené na Rusko od roku 2014.

Ruský útok na Sumy Video

Naopak, Ukrajina by dostala pevné bezpečnostné záruky od skupiny európskych krajín a prípadne aj iných štátov mimo Európy. V dokumente, ktorý je podľa Axiosu nejasný, pokiaľ ide o fungovanie tejto mierovej operácie, sa neuvádza žiadna účasť USA.

Mierový rámec počíta aj s návratom malej časti Charkovskej oblasti, ktorú obsadilo Rusko, či neobmedzený priechod riekou Dneper, ktorá preteká pozdĺž frontovej línie v niektorých častiach južnej Ukrajiny. Záporožská jadrová elektráreň by sa považovala za územie Ukrajiny, ale prevádzkovali by ju USA. Elektrina z nej by sa dodávala na Ukrajinu aj do Ruska.

Axios uviedol, že tento návrh vznikol po tom, ako Trumpov zvláštny vyslanec Steve Witkoff pred týždňom rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ten ponúkol Witkoffovi podľa informácií denníka Financial Times zastavenie ruskej invázie na súčasnej frontovej línii.

Zelenskyj: Ak bude Rusko súhlasiť, prímerie sa môže začať okamžite Video

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v utorok večer uviedol, že Kyjev ruskú zvrchovanosť nad Krymom právne uznať nehodlá. Rubio potom oznámil, že do Londýna nepríde.

Rusko na rozkaz prezidenta Vladimira Putina vojensky napadlo Ukrajinu pred viac ako tromi rokmi. Spojené štáty sa od januárového nástupu prezidenta Donalda Trumpa snažia dojednať prímerie a následne trvalý mier, rozhovory však zatiaľ úspech nepriniesli.

Jermak dnes uviedol, že ukrajinská ministerská delegácia je v Londýne a je pripravená rokovať o bezpodmienečnom prímerí. Rusko naproti tomu prípadný úplný pokoj zbraní podmieňuje niektorými požiadavkami.