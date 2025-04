Apple dostal od Európskej komisie pokutu 500 miliónov, Meta 200 miliónov eur

Americké technologické firmy Apple a Meta Platforms porušili pravidlá na ochranu únijného trhu, uviedla Európska komisia (EK). Firmám preto vymerala pokutu - Applu 500 miliónov eur a Mete 200 miliónov eur. Komisia to oznámila v tlačovej správe. Ide o prvé pokuty, ktoré súvisia s nariadením EÚ o digitálnych trhoch (DMA).

„Európska komisia zistila, že Apple porušil povinnosť vyplývajúcu z nariadenia o digitálnych trhoch a že spoločnosť Meta porušila povinnosť podľa DMA dať zákazníkom na výber službu, ktorá využíva menej ich osobných údajov,“ uviedla exekutíva EÚ. Rozhodnutie podľa nej prišlo po tom, čo komisia viedla s oboma spoločnosťami rozsiahly dialóg a umožnila im podrobne prezentovať svoje argumenty i názory na vec.

Rozhodnutie o pokutách padlo v čase vyostreného obchodného napätia medzi EÚ a Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump navyše už skôr pohrozil zavedením ciel voči krajinám, ktoré penalizujú americké spoločnosti, poznamenala agentúra Reuters.

Spoločnosť Apple uviedla, že sa proti pokute odvolá. „Dnešné oznámenie je ďalším príkladom toho, ako sa Európska komisia nespravodlivo zameriava na Apple v rade rozhodnutí, ktoré sú zlé pre súkromie a bezpečnosť našich užívateľov a zlé pre produkty. Núti nás rozdávať našu technológiu zadarmo,“ povedal Apple vo svojom oznámení.

Rozhodnutie komisie kritizuje aj spoločnosť Meta. „Európska komisia sa pokúša znevýhodniť úspešné americké podniky a zároveň umožňuje čínskym a európskym spoločnostiam fungovať podľa odlišných štandardov,“ cituje Reuters z oznámenia Mety.

V rámci nariadenia DMA by vývojári aplikácií mali mať možnosť bezplatne informovať užívateľov o alternatívnych ponukách mimo virtuálneho obchodu s aplikáciami App Store spoločnosti Apple. Európska komisia však zistila, že Apple túto povinnosť neplní.

„Kvôli radu obmedzení zo strany spoločnosti Apple nemôžu vývojári aplikácií plne využívať výhody alternatívnych distribučných kanálov mimo App Store. Rovnako spotrebitelia nemôžu plne využívať alternatívne a lacnejšie ponuky, pretože Apple bráni vývojovým aplikáciám v priamom informovaní spotrebiteľov o takýchto ponukách,“ uviedla komisia. Spoločnosť Apple podľa EK nepreukázala, že sú tieto obmedzenia objektívne nevyhnutné a primerané.

Dnešné rozhodnutie firme Apple zároveň nariaďuje, aby odstránila všetky technické a obchodné obmedzenia a zdržala sa do budúcnosti ďalšieho postupu v rozpore s predpismi.

U spoločnosti Meta sa porušenie týkalo využívania osobných údajov zákazníkov. Podľa DMA by používatelia mali mať možnosť dostávať menej personalizovanú reklamu. Na jeseň roku 2023 Meta predstavila model „pay or consent“ (zaplať alebo súhlas). Podľa tohto modelu mali užívatelia sietí Facebook a Instagram v EÚ „na výber medzi súhlasom s kombináciou osobných údajov pre personalizovanú reklamu, a platbou mesačného predplatného za službu bez reklám“. Komisia však zistila, že tento model nie je v súlade s kódexom DMA, a preto by ho mala spoločnosť Meta zmeniť.

Apple a Meta sú povinné splniť rozhodnutie EK do 60 dní, inak im hrozí pravidelné penále.

Firmy Apple aj Meta patria medzi takzvaných strážcov prístupu čiže gatekeepers. Týmto názvom označila EK v septembri roku 2023 veľké internetové spoločnosti, ktoré musia spĺňať pravidlá digitálnej normy DMA. Pôvodne ich bolo šesť, päť zo Spojených štátov, a to Apple, Google, Microsoft, Amazon a Meta, šiestu potom čínska spoločnosť ByteDance, ktorá vlastní platformu TikTok. Vlani v máji k nim pribudla ešte spoločnosť Booking. Globálne digitálne firmy musia dodržiavať nové pravidlá, ktorých zmyslom je lepšie ochraňovať podnikanie ich menšej konkurencie.

„Dnešné rozhodnutie vysiela silný a jasný odkaz. Nariadenie o digitálnych trhoch je zásadným nástrojom, ktorý zabezpečuje, aby digitálni hráči mohli pôsobiť na konkurenčných a spravodlivých trhoch,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Teresa Riberaová s tým, že DMA chráni európskych spotrebiteľov a stanovuje rovnaké podmienky pre všetkých.

Apple a Meta nesplnili požiadavky podľa nariadenia, a preto proti nim EK podnikla „rázne, ale vyvážené opatrenia“, dodala Riberaová. „Všetky spoločnosti pôsobiace v EÚ musia dodržiavať naše zákony a rešpektovať európske hodnoty,“ uzavrela.