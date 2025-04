54 rokov šéfoval, odstúpil „narýchlo“. Svetové ekonomické fórum po anonymnom liste vyšetruje svojho zakladateľa

Denník The Wall Street Journal (WSJ) napísal, že anonymný list zaslaný minulý týždeň správnej rade WEF vyjadril obavy ohľadom jej riadenia a pracovnej kultúry, vrátane obvinenia, že rodina Schwabových využíva zdroje WEF na osobné záležitosti bez riadneho dohľadu.

WEF „berie tieto obvinenia vážne a zdôrazňuje, že zostávajú nedokázané. S ďalšími komentármi vyčká na výsledok vyšetrovania,“ uviedla organizácia v e-mailovej odpovedi agentúre Reuters. Podrobnosti k obvineniam neuviedla.

Hovorca rodiny Schwabových všetky obvinenia z listu odmietol. Hovorca rovnako denníku WSJ oznámil, že Schwab podá žalobu na autora listu a „na každého, kto tieto nepravdy šíri“.

Interná kritika Klausa Schwaba sa už v minulosti zameriavala na vnútorné riadenie fóra. Vlani v lete médiá informovali o sťažnostiach bývalých zamestnancov na sexizmus a rasizmus v organizácii. Schwab a fórum tieto obvinenia odmietli.

Správna rada WEF na sobotňajšom mimoriadnom zasadnutí Schwabovu rezignáciu prijala a svojím dočasným predsedom vymenovala doterajšieho podpredsedu Petra Brabecka-Letmathea, niekdajšieho generálneho riaditeľa spoločnosti Nestlé. Zároveň ustanovila komisiu poverenú výberom Schwabovho plnohodnotného nástupcu.

Inštitúcia so sídlom v Ženeve už skôr oznámila, že Schwab vo funkcii skončí bez toho, aby spresnila, kedy sa tak stane. „V nadväznosti na moje nedávne oznámenie a vzhľadom na to, že vstupujem do 88. roku svojho života, som sa rozhodol s okamžitou platnosťou odstúpiť z funkcie predsedu a člena správnej rady,“ uviedol Schwab.

Podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Schwab odstúpil narýchlo. „Starostlivo naplánované nástupníctvo vo firme vyzerá inak,“ píše FAZ. V posledných rokoch podľa serveru silnela kritika predsedu WEF. Významní finančníci vyjadrovali výhrady k tematickému zameraniu davoskej akcie.

Schwab fórum založil v roku 1971, odvtedy stál na čele organizácie. Dnes je Svetové ekonomické fórum inštitúcií s približne 1000 zamestnancami a obratom 400 miliónov švajčiarskych frankov, ktorá okrem každoročnej konferencie v Davose organizuje aj ďalšie akcie, pripomenul FAZ.