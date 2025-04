Trump: S Putinom máme dohodu o ukončení vojny, ešte treba so Zelenským

Americký prezident Donald Trump podľa agentúry AFP povedal, že Spojené štáty majú s Ruskom dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Teraz zostáva uzavrieť dohodu aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, dodal Trump. Šéf Bieleho domu tiež podľa webu CNN povedal, že sa po svojej ceste na Blízky východ v polovici mája pravdepodobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Trump už skôr na svojej sociálnej sieti uviedol, že „sme veľmi blízko k dohode, ale muž, ktorý ‚nemá žiadne karty na hranie‘, by to teraz, konečne, mal DOTIAHNUŤ. Teším sa, že budem môcť pomôcť Ukrajine a Rusku vymaniť sa z tejto úplnej a totálnej KATASTROFY, ktorá by sa nikdy nezačala, keby som bol prezidentom!“

„Myslím, že sme sa s Ruskom dohodli. Musíme sa dohodnúť so Zelenským. Myslel som si, že by rokovanie s ním bolo jednoduchšie, ale zatiaľ to bolo ťažšie,“ povedal podľa AFP Trump. Šéf Bieleho domu tiež podľa CNN dodal, že sa nekloní ani na stranu Ruska ani Ukrajiny, ale že chce uzavrieť dohodu a ukončiť vojnu.

Americký prezident podľa CNN povedal, že si myslí, že sa stretne so šéfom Kremľa po svojej ceste do Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov, ktorá je naplánovaná medzi 13. a 16. májom. Úplne nevylúčil, že sa stretnutie uskutoční počas jeho cesty do arabských krajín.

V Saudskej Arábii prebiehali vo februári rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom a v marci medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou. Kyjev následne prijal americký návrh na celkové 30-dňové prímerie, Putin ale na Trumpovu požiadavku na čo najrýchlejší pokoj zbraní nekývol.