Vladimir, STOP! Trump kritizuje ruské útoky na Kyjev: Nie som šťastný

„Nie som šťastný z ruských úderov na Kyjev. Nie sú potrebné a sú veľmi zle načasované. Vladimir, STOP!,“ odkázal Trump Putinovi. „Týždenne zomiera 5000 vojakov. Poďme uzavrieť mierovú dohodu,“ vyzval americký prezident.

Podľa agentúry AP ide vzácny prípad otvorenej kritiky Trumpa na adresu ruského lídra. Po nedávnom útoku na ukrajinské mesto Sumy, pri ktorom zahynulo 36 ľudí, americký prezident uviedol, že išlo o chybu. Moskvu ako vinníka však priamo nemenoval.

Rusko podľa ukrajinských vzdušných síl vypálilo v noci na Ukrajinu 70 rakiet a 145 dronov, pričom väčšina z nich mierila na Kyjev. Útok na ukrajinskú metropolu sa odohral približne o 1.00 h miestneho času (0.00 h SELČ). Ďalšie explózie bolo v Kyjeve počuť aj približne o tri hodiny neskôr. V meste vznikli požiare, ktoré zasiahli obytné aj kancelárske budovy.

Ešte v stredu pritom šéf Bieleho domu, rovnako na svojej sociálnej sieti, vyčítal svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyru Zelenskému jeho vyhlásenie, že Ukrajina neuzná ruskú okupáciu Krymu. V tejto súvislosti Trump vyhlásil, že „toto vyhlásenie veľmi škodí mierovým rokovaniam s Ruskom“. Americký prezident okrem toho v stredu v Oválnej pracovni vyhlásil: „Myslím, že sme sa s Ruskom dohodli. Musíme sa dohodnúť so Zelenským. Myslel som si, že by rokovanie s ním bolo jednoduchšie, ale zatiaľ to bolo ťažšie“. Trump tiež povedal, že sa neprikláňa ani na jednu stranu, ale že chce dohodu a zachrániť životy. Opäť zopakoval svoje nepodložené tvrdenie, že vojna by neprepukla, keby bol v tom čase prezidentom. Rusko spustilo na Putinov rozkaz rozsiahlu vojenskú agresiu proti susednej krajine vo februári 2022.

Spojené štáty od Trumpovho nástupu do úradu viedli oddelené rokovania so zástupcami oboch znepriatelených krajín, k výsledku sa zatiaľ dospieť nepodarilo. Washington minulý týždeň pohrozil, že USA ukončia svoje snahy o urovnanie konfliktu, ak Moskva a Kyjev čoskoro nedosiahnu pokrok v rozhovoroch.

USA sú podľa skorších informácií agentúry Bloomberg v rámci budúcich dohôd o prímerí a mieri pripravené zmierniť sankcie uvalené na Moskvu a uznať ruskú kontrolu nad okupovaným polostrovom Krym, ktorý je podľa medzinárodného práva súčasťou Ukrajiny. Americké uznanie ruskej anexie Krymu a zamrazenie súčasnej frontovej línie spomína ako súčasť amerického návrhu aj denník The Washington Post s odvolaním sa na svoje zdroje.