ONLINE: Lavrov: Moskva je pripravená na dohodu, treba doladiť detaily. Rutte: Lopta je jasne na strane Ruska

6:29 Prerušenie spravodajskej podpory zo strany Spojených štátov by podľa poľského ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského nebolo dostatočne silnou kartou na to, aby donútilo Ukrajinu ku kapitulácii. Uviedol to vo štvrtkovom rozhovore pre denník The New York Times (NYT), informuje TASR.

Sikorski uznal, že americký prezident Donald Trump má pravdu, keď tvrdí, že Ukrajina je pre Európu dôležitejšia než pre Spojené štáty. Zároveň však zdôraznil, že Európa je pripravená „investovať primerane viac prostriedkov“ na obranu a bezpečnosť – a podľa jeho slov tak už aj robí.

„Hoci je americká podpora vrátane spravodajských informácií dôležitá, nie je to karta, ktorá by mohla diktovať Ukrajine kapituláciu,“ citoval poľského ministra denník.

Podľa odborníkov, na ktorých sa NYT odvoláva, by prijatie podmienok údajne navrhovaných Washingtonom – vrátane uznania anexie Krymu – zo strany Kyjeva predstavovalo takmer úplnú kapituláciu, píše agentúra PAP.

6:00 Spojené štáty a Rusko postupujú správnym smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine a Moskva je pripravená uzavrieť dohodu, ale niektoré jej špecifické prvky ešte zostáva dojednať. Povedal to vo štvrtok ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore s americkou televíznou stanicou CBS News.

Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že sa domnieva, že Spojené štáty s Ruskom už majú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a že zostáva uzavrieť dohodu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

„Vyhlásenie prezidenta (Trumpa) spomína dohodu a my sme pripravení dohodu dosiahnuť, ale stále existujú niektoré konkrétne body, prvky tejto dohody, ktoré treba doladiť,“ povedal Lavrov v relácii Face the Nation, z ktorého CBS News v noci na piatok zverejnila úryvok na svojom webe a ktorý v celom rozsahu odvysiela v nedeľu.

"Pokračujeme v kontaktoch s americkou stranou ohľadom situácie na Ukrajine, je niekoľko signálov, že sa uberáme správnym smerom. Predovšetkým preto, že prezident Trump je pravdepodobne jediným lídrom na Zemi, ktorý uznal potrebu riešiť základné príčiny tejto situácie, "vyhlásil Lavrov.

Komentáre šéfa ruskej diplomacie prišli v ten istý deň, keď pri masívnom raketovom útoku na Kyjev zahynulo najmenej 12 ľudí a ďalších 90 bolo zranených. Moskva útok označila za úder proti vojensko-priemyselnému komplexu a Lavrov v rozhovore zopakoval tvrdenia, že Rusko neútočí na civilné objekty. „Zameriavame sa iba na vojenské ciele alebo na civilné objekty využívané armádou,“ povedal Lavrov a dodal, že ruský prezident Vladimir Putin to povedal „už mnohokrát a ani tentoraz tomu nebolo inak. “

Útok na Kyjev, najtvrdší od začiatku roka, kritizovali európski predstavitelia a tiež Trump, ktorý sa nechal počuť, že „ho neteší“, a na svojej sociálnej sieti Truth Social Putinovi odkázal: „Vladimir, prestaň! "Neskôr Trump vyhlásil, že USA vyvíjajú na Rusko silný tlak, aby uzavrelo dohodu o prímerí, ale že o ňu musí mať záujem tiež Ukrajina. Moskva podľa Trumpa už urobila "dosť veľký ústupok“, keď ponúkla, že sa prestane snažiť získať kontrolu nad celým ukrajinským územím.

5:55 Je na Rusku a nie na Ukrajine, aby pokročilo v rokovaniach o ukončení bojov. Vo štvrtok to podľa agentúry AFP po rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyhlásil generálny tajomník NATO Mark Rutte. Ten rovnako uviedol, že Spojené štáty aj európski spojenci zhodne považujú Rusko za dlhodobú hrozbu pre územie Severoatlantickej aliancie.

„Lopta je jasne na strane Ruska,“ povedal Rutte k rokovaniam o zastavení bojov. Afp poznamenala, že Rutteho výrok nasleduje krátko po tom, ako Trump kritizoval ukrajinské postoje. Ukrajina sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.

Trump za uplynulý deň uviedol, že USA sa podľa neho s Ruskom dohodli a že teraz zostáva dohodnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Myslel som si, že by rokovanie s ním mohlo byť jednoduchšie, ale zatiaľ to bolo ťažšie,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu tiež podľa CNN povedal, že sa nekloní ani na stranu Ruska ani Ukrajiny, ale že chce uzavrieť dohodu a ukončiť vojnu.

Rutte ďalej uviedol, že USA zostávajú oddané záväzkom voči NATO, aj keď sa Washington čoraz viac zameriava na Áziu a Tichomorie.

Rutteho návšteva Washingtonu je spojená okrem iného s rokovaniami s americkým ministrom zahraničia Marekom Rubiem, ministrom obrany Petom Hegsethom a poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom.