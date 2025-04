Trump 3? V predaji sú šiltovky podporujúce jeho ambíciu byť tretíkrát prezidentom. Cena prekvapila

Podľa dodatku americkej ústavy pritom nikto nesmie byť zvolený do prezidentského úradu viac ako dvakrát. Na novú šiltovku, ktorá sa predáva za pomerne vysokú cenu 50 dolárov, dnes upozornil server Axios.

„Budúcnosť vyzerá žiarivo. Prepíšte pravidlá šiltovkou Trump 2028,“ uvádza sa na webe, kde si záujemcovia môžu kúsok zakúpiť.

Samotný Trump v marci vyhlásil, že nežertuje ohľadom možnosti uchádzať sa o tretie funkčné obdobie a že „existujú spôsoby, ako to urobiť“. Neskôr novinárom povedal, že sa týmto scenárom teraz nezaoberá.

Podľa 22. dodatku ústavy Spojených štátov však môžu americkí prezidenti zastávať iba dve štvorročné funkčné obdobia, či už idú po sebe, alebo nie. Trump od januára vykonáva druhý prezidentský mandát, predtým zastával funkciu hlavy štátu v rokoch 2017 až 2021.

Zmena americkej ústavy, ktorá by zrušila obmedzenia dvoch funkčných období, by bola nesmierne ťažká a vyžadovala by buď dve tretiny hlasov Kongresu, alebo dve tretiny štátov, ktoré by súhlasili so zvolaním ústavného konventu, ktorý by zmeny navrhol. Oba spôsoby by potom vyžadovali ratifikáciu tromi štvrtinami štátov, pripomenula stanica NBC News.

Republikánsky kongresman Andy Ogles v januári navrhol zmeniť ústavu tak, aby umožnila Trumpovi uchádzať sa o tretie funkčné obdobie, ale o znovuzvolenie by nemohli usilovať bývalí prezidenti George Bush mladší, Barack Obama alebo Bill Clinton. Podľa návrhu by totiž mohol o tretie funkčné obdobie usilovať prezident, ktorý neslúžil dve funkčné obdobia za sebou. Šanca na schválenie takéhoto návrhu je však podľa Axiosu prakticky nulová.

Bývalý Trumpov poradca Steve Bannon v marcovom rozhovore poznamenal, že silno verí, že sa Trump bude znovu uchádzať o Biely dom v roku 2028. Na otázku, ako to urobí vzhľadom na ústavný dodatok, Bannon odpovedal „pracujeme na tom“.