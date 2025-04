ONLINE: Trump sa obrátil na Kyjev aj Moskvu, žiada o stretnutie

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 158 dní Peklo na nebi: Ukrajinci bránia Odesu pred Rusmi Video Ukrajinská mobilná protivzdušná obrana v akcii. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:00 Ukrajina a Rusko sú veľmi blízko mierovej dohode a mali by usporiadať stretnutie na veľmi vysokej úrovni, aby túto dohodu dokončili. Uviedol to americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social krátko po prílete do Talianska, kde sa zúčastní na pohrebe pápeža Františka.

Trumpov vyslanec Steve Witkoff v piatok niekoľko hodín rokoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Dobrý deň v rozhovoroch a stretnutiach s Ruskom a Ukrajinou. Sú veľmi blízko dohody,“ napísal Trump. „Pri väčšine hlavných bodov bolo dosiahnuté zhodenie. Zastavte krviprelievanie,“ dodal. Spojené štáty podľa neho budú všade, kde to bude potrebné, aby pomohli ukončiť „túto krutú a nezmyselnú vojnu“.

Putinov poradca Jurij Ušakov označil piatkové rokovanie s Witkoffom za konštruktívne a veľmi užitočné. Rokovania podľa neho zblížili postoje Moskvy i Washingtonu nielen v otázke Ukrajiny, ale tiež pri rade ďalších medzinárodných tém. „Čo sa týka samotnej ukrajinskej krízy, rozhovor sa sústredil najmä na možnosť obnovenia priamych rokovaní medzi zástupcami Ruskej federácie a Ukrajiny,“ uviedol Ušakov.