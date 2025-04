Rakúsky súd uvalil väzbu na zadržaného Slováka podozrivého z terorizmu

Rakúsky súd poslal do vyšetrovacej väzby zadržaného Slováka podozrivého z terorizmu. Agentúre APA to oznámil hovorca príslušného krajinského súdu Daniel Rechenmacher. Údajný priaznivec takzvaného Islamského štátu (IS) je podozrivý z členstva v teroristickej bunke, ktorá vlani plánovala zmarený útok na koncert americkej speváčky Taylor Swiftovej vo Viedni. Slovák bol v rakúskej metropole zadržaný vo štvrtok.

Rechenmacher uviedol, že súd vyhovel návrhu prokuratúry a uvalil na obvineného väzbu z dôvodu nebezpečenstva spáchania trestného činu a úteku. Rozhodnutie súdu, podľa ktorého PMÚ jednoznačne nepreukázal existenciu kartelovej dohody, nie je právoplatné. Slovák, ktorý je od piatka zadržiavaný v justičnom zariadení vo Viedni-Josefstadte, sa proti rozhodnutiu ešte môže odvolať. Dôvody väzby by potom musel preskúmať vrchný krajinský súd vo Viedni. Uvalená väzba však zatiaľ platí počas 14 dní, teda do 10. mája.

Obvinený slovenský občan žijúci vo Viedni bol podľa obžaloby od jari 2023 členom teroristickej bunky okolo strýka zmareného útoku na koncert Taylor Swiftovej na viedenskom štadióne Ernsta Happela, Berana A. Je podozrivý, že s týmto človekom a ešte tretím mladým mužom od vlaňajšieho februára plánovali súbežné atentáty v Mekke, Dubaji a v Istanbule.

Slovák mal podľa vyšetrovateľov vykonať minulý rok 11. marca útok v Istanbule, no k atentátu sa neodhodlal. Do Istanbulu údajne odletel 4. marca 2024. V meste už bol jeho 20-ročný kolega Hasan E., ktorý 7. marca odletel do Mekky. Vo štvrtok zadržaný Slovák sa z Istanbulu vrátil do Rakúska.

Iba mladý Rakúšan Hasan E. v Mekke atentát naozaj uskutočnil, keď pred miestnou mešitou pobodal päť ľudí. Teraz ho pred saudskoarabským súdom čaká proces.