Trump chce mať voľný prejazd amerických lodí Panamským a Suezským prieplavom

Americký prezident Donald Trump požaduje voľný prejazd amerických lodí Panamským a Suezským prieplavom. Malo by sa to týkať tak vojenských, ako aj obchodných lodí, napísal republikán na svojej sociálnej sieti Truth Social. Trump zároveň uviedol, že požiadal ministra zahraničia USA Marka Rubia, aby sa touto záležitosťou okamžite zaoberal.

„Tieto kanály by bez Spojených štátov amerických neexistovali,“ napísal americký prezident. Trump nedávno získal dôležitý ústupok v prospech svojej požiadavky na väčší vplyv USA na Panamský prieplav. Na základe dohody s Panamou môžu USA okolo tejto dôležitej vodnej cesty rozmiestniť svojich vojakov. Panama a USA už skôr oznámili, že rokujú o dohode, ktorá by zabezpečila voľný a prednostný prejazd amerických vojnových lodí Panamským prieplavom. Panamský prieplav je už dlho v Trumpovom hľadáčiku, píše agentúra DPA.

Panama prevzala prieplav do svojej správy v roku 1999. Spojené štáty túto kľúčovú infraštruktúru pred viac ako 100 rokmi postavili a do konca 90. rokov ju aj priamo spravovali. Donald Trump po januárovom nástupe do úradu niekoľkokrát pohrozil, že si USA vezmú prieplav späť, zdôvodňuje rastúcim vplyvom Číny v tejto dôležitej dopravnej ceste.

Suezský prieplav bol otvorený v roku 1869 a je jednou z najdôležitejších vodných ciest na svete. Predstavuje najkratšiu námornú trasu medzi Áziou a Európou. Prieplav spájajúci Červené a Stredozemné more prevádzkuje Egypt.