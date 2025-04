VIDEO: Trump zoči-voči Zelenskému. Pôvodne tam boli tri stoličky - poslal americký prezident Macrona preč?

Podľa britského bulvárneho denníka The Sun, francúzskeho prezidenta poslal preč samotný Donald Trump. Denník požiadal profesionálnu čítačku pier, aby analyzovala slová Donalda Trumpa zo záznamov.

Traja politici, tri stoličky. Nakoniec hovorili spolu len Trump a Zelenskyj. Poslal Trump Macrona preč? Video Zdroj: X/Dan Scavino

Podľa nej Trump povedal Macronovi: „Nie si tu správne, potrebujem od teba láskavosť, nemal by si tu byť.“ Následne Zelenskyj prikývol a cirkevný predstaviteľ v popredí odvrátil hlavu. Zo záberov zo stretnutia medzi štyrmi očami z pier ešte odčítala slová Zelenského: „Chcel by som, aby ste to urobili, ale nie takto.“ Trumpove slová: ""Je to veľmi zaujímavá stratégia. Máte záruku."

Trump s modrou kravatou, Zelenskyj v čiernej košeli na pohrebe pápeža Video

Rokovania Zelenského a Trumpa sa uskutočnili pred začiatkom pápežovho pohrebu priamo vo vatikánskej bazilike svätého Petra a podľa hovorcu ukrajinského prezidenta trvalo asi 15 minút. Obaja prezidenti sa okrem toho stretli aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a s britským premiérom Keirom Starmerom.

„Dobrá schôdzka. Veľa sme toho prebrali medzi štyrmi očami. Dúfam vo výsledky vo všetkých oblastiach, ktoré sme prebrali. Ochrana životov našich ľudí. Úplné a bezpodmienečné prímerie. Spoľahlivý a trvalý mier, ktorý zabráni vypuknutiu ďalšej vojny,“ zhodnotil ukrajinský prezident na sieti X rokovania s Trumpom.