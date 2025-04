Lavrov odkázal Američanom, že sú príliš netrpezliví. Záporožskú jadrovú elektráreň Rusko z rúk nepustí, Trumpovi to vysvetlí

CBS News, ktorá vo štvrtok odvysielala časť rozhovoru, dnes zverejnila kompletný prepis interview a z Lavrovových vyjadrení citujú ďalšie médiá, vrátane britskej stanice BBC.

„Chápeme, chápeme tú netrpezlivosť, pretože to je v americkej kultúre, že vytvárate očakávania a okolo týchto očakávaní zvyšujete napätie,“ uviedol Lavrov v odpovedi na výstrahy šéfa americkej diplomacie Marka Rubia, že sa USA stiahnu z rokovaní, ak sa rýchlo nepodarí dosiahnuť výsledky. „To nepomáha zapojiť sa do skutočnej politiky. Ale v našom prípade, ako som už povedal, sme pripravení na dialóg, pripravení na rozhovory a nechceme začať stávkou na neúspech. To by bola známka zlej dohody,“ dodal.

Lavrov hovoril s novinárkou CBS News na diaľku a odpovedal po anglicky. Ministra sa tiež opýtala, či by Moskva bola ochotná odovzdať USA kontrolu nad Záporožskou jadrovou elektrárňou, ktorú okupujú ruskí vojaci. Ide o bod mierového plánu navrhnutého Bielym domom, poznamenala BBC.

„Nie, nikdy sme takúto ponuku nedostali. Ale ak sa tak stane, vysvetlíme, že Záporožskú jadrovú elektráreň riadi ruská štátna spoločnosť Rosatom,“ odvetil Lavrov a dodal, že elektráreň je „vo veľmi spoľahlivých rukách“.

„Ničí Trumpove plány?“ pýta sa server RBK-Ukrajina správu o Lavrovovom interview, v ktorom podľa štátnej agentúry TASS vyhlásil, že Rusko je pripravené usilovať sa o „rovnováhu záujmov“ s USA na Ukrajine, ale nechce im odovzdať okupovanú elektráreň. Ukrajinský server tiež poznamenal, že Trumpov mierový plán obsahuje aj ďalšie sporné momenty, a to predovšetkým to, že USA by de iure uznali za súčasť Ruska ukrajinský polostrov Krym, anektovaný Moskvou.