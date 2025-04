Osemhodinový boj pri Kursku z pohľadu Ukrajincov (január 2025) Video

„Najprv absolvovali výcvik na cvičiskách, oboznamovali sa so súčasnou bojovou taktikou, získavali zručnosti v ovládaní dronov a oboznamovali sa s realitou v poľných podmienkach. Potom boli "bojovní Burjati“, ako ich naši vojaci žartom a kvôli utajeniu nazývali, prevelení do Kurskej oblasti. Bývali v poľných podmienkach, aby ich nikto nevidel. Najprv držali tretiu líniu, potom druhú, potom ich vyskúšali v opevneniach a nakoniec aj v útokoch," opísal nasadenie vojakov KĽDR Alexandr Koc, vojnový spravodajca ruského denníka Komsomolskaja Pravda.

„Kórejskí vojaci sa vyznačovali súdržnosťou, disciplínou, fatálnou ľahostajnosťou k smrti a pozoruhodnou vytrvalosťou. Je to pochopiteľné – sú to väčšinou mladí chlapci, silní, nabudení a dobre vycvičení vo svojej domovine. Obzvlášť ich jednotky špeciálnych operácií. Spojenci významne prispeli k oslobodeniu Korenevského okresu a v bitkách pri Starej a Novej Soročine a pri prielome do Kurilovky… Mali prísne pravidlo – nebyť zajatý živý. A nevzdávajte sa dobrovoľne,“ napísal Koc.

Boje v Kurskej oblasti z pohľadu Rusov (január 2025) Video

Pchjongjang vyslaním svojich vojakov získal skúsenosti s vedením modernej vojny, mohol študovať taktiku a technológie potenciálnych „západných“ nepriateľov a nabral vedomosti, ku ktorým sa pre sankcie uvalené na severokórejský režim nemohol dostať, uviedol ruský denník a dodal, že severokórejskí vojaci významne prispeli k porážke ukrajinských vojsk v Kurskej oblasti. Rusko zase ich príchodom získalo posily, takže nemuselo oslabiť svoju ofenzívu v Donbase, napísala Komsomolskaja Pravda.

Špeciálne sily ukrajinskej armády zverejnili video Kórejčanov vo vojne (december 2024) Video

Moskva uviedla, že ruská armáda vytlačila z Kurskej oblasti všetkých zvyšných ukrajinských vojakov, ktorí časť tohto ruského regiónu obsadili vlani v lete. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, naopak, v nedeľu oznámil, že ukrajinskí vojaci ďalej bojujú v Kurskej a Belgorodskej oblasti na západe Ruska.

Ústredná vojenská komisia vládnucej Robotníckej strany KĽDR uviedla, že líder Kim Čong-un rozhodol o nasadení vojakov na strane Ruska na základe zmluvy o komplexnom strategickom partnerstve, ktorú vlani podpísal s Putinom.

„Na základe rozkazu hlavy štátu sa čiastkové jednotky ozbrojených síl republiky pozerali na územie Ruska ako na územie svojej krajiny a preukázali pevné spojenectvo medzi oboma krajinami,“ uviedla komisia podľa severokórejskej štátnej agentúry KCNA.

Ukrajinské jednotky do západoruského regiónu vpadli pred takmer deviatimi mesiacmi, na začiatku vlaňajšieho augusta – a až túto sobotu Moskva prišla s tvrdením, že sa ich ruským jednotkám podarilo úplne vytlačiť z ruského územia, čo ale vzápätí Kyjev poprel.

Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov podľa Kremľa o opätovnom ovládnutí Kurskej oblasti informoval Putina na sobotňajšej schôdzke. Náčelník generálneho štábu v hlásení spomenul úlohu tisícov severokórejských vojakov, ktorých KĽDR na pomoc Rusku vyslala. „Bojovali po boku ruských vojakov,“ povedal Gerasimov, ktorý ocenil ich profesionalitu, odvahu a hrdinstvo. Rusko tak prvýkrát potvrdilo, že severokórejskí vojaci bojujú po boku Rusov v Kurskej oblasti.

Severná Kórea podľa ukrajinských predstaviteľov Moskve poskytla celkovo 14 000 vojakov, z toho 3 000 tvorili posily, ktoré mali nahradiť straty. Vzhľadom na to, že im chýbali obrnené vozidlá a skúsenosti s vojnou s použitím dronov, severokórejské jednotky utrpeli ťažké straty, ale rýchlo sa prispôsobili, píše agentúra Reuters.

Reuters v nedávnom článku informoval, že KĽDR síce poskytla Moskve vojakov, aby pomohli vytlačiť ukrajinské vojská z Kurskej oblasti, ale že oveľa významnejší je prísun severokórejskej výzbroje a munície prúdiacej na východný front. Do popredných línií sa tak za posledných 20 mesiacov dostali milióny severokórejských delostreleckých granátov.