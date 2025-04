ONLINE: Trump si myslí, že Zelenskyj sa vzdá Krymu. Od Putina chce, aby prestal strieľať a podpísal mier

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 160 dní Peklo na nebi: Ukrajinci bránia Odesu pred Rusmi Video Ukrajinská mobilná protivzdušná obrana v akcii. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:30 Severná Kórea v pondelok prvýkrát potvrdila, že vyslala svojich vojakov, aby bojovali na strane Ruska. Boli nasadení v Kurskej oblasti. Pchjongjang tvrdí, že tak významne prispel k vyhnaniu ukrajinských vojsk z ruského územia, píšu agentúry s odvolaním sa na severokórejské štátne médiá. Pomoc z KĽDR ocenili nielen ruské politické špičky, ale aj ruské médiá.

5:55 Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že chce, aby jeho ruský náprotivok Vladimir Putin zastavil útoky na Ukrajine a podpísal s Kyjevom mierovú dohodu. Trump tiež povedal, že jeho stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Vatikáne prebehlo dobre, a že si myslí, že Zelenskyj je pripravený vzdať sa polostrova Krym. Napísala o tom agentúra AFP.

„Chcem, aby prestal strieľať, sadol si a podpísal dohodu,“ odpovedal Trump v nedeľu na otázku, čo chce od Putina. Trump hovoril na letiskovej ploche v Morristowne pred nástupom do prezidentského špeciálu Air Force One mieriaceho do Washingtonu po tom, ako sa šéf Bieleho domu v sobotu zúčastnil na pohrebe pápeža Františka v Ríme.

„Domnievam sa, že máme rámec dohody, a chcem, aby ju podpísal,“ dodal Trump zrejme v narážke na mierový plán navrhnutý Spojenými štátmi pre ukončenie viac ako tri roky trvajúceho konfliktu na Ukrajine.

Rozhovor Trump - Zelenskyj. Poslali Macrona preč? Video

Trump sa v sobotu vo Vatikáne krátko stretol so Zelenským na okraj pohrebu pápeža Františka. Rokovanie, ktoré bolo prvým osobným od februárovej vážnej roztržky oboch politikov vo Washingtone, Biely dom označil za veľmi produktívne a Zelenskyj za veľmi symbolické s potenciálom stať sa historickým, ak sa podarí dosiahnuť spoločné výsledky.

Trump s modrou kravatou, Zelenskyj v čiernej košeli na pohrebe pápeža Video

„Myslím si, že áno,“ odpovedal v nedeľu Trump na otázku, či je podľa neho Zelenskyj pripravený „vzdať sa“ Krymu, ktorý Rusko obsadilo v roku 2014. Trumpovo vyhlásenie je v priamom rozpore s doterajšími vyhláseniami ukrajinského vodcu o Kryme. Zelenskyj trvá na tom, že Ukrajina právne neuzná ruskú anexiu Krymu, pretože tento polostrov je jej územím.

USA sú podľa skorších informácií agentúry Bloomberg v rámci budúcich dohôd o prímerí a mieri pripravené zmierniť sankcie uvalené na Moskvu a uznať ruskú kontrolu nad okupovaným polostrovom Krym, ktorý je podľa medzinárodného práva súčasťou Ukrajiny.