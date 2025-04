Juhokórejský stredoškolák pobodal šesť osôb, potom sa pokúsil utopiť

Päť svojich spolužiakov a riaditeľa školy v pondelok ráno pobodal osemnásťročný stredoškolák v meste Čchongdžu v Južnej Kórei. Traja zo zranených sú vo vážnom stave, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálnych predstaviteľov. Medzi ťažko zranenými je aj riaditeľ, ktorého útočník bodol do brucha.

Študent po útoku skočil do vodnej nádrže, ale podarilo sa ho zachrániť a následne ho previezli do nemocnice, napísal denník The Korea Times. Motív útoku zatiaľ nie je známy a polícia pokračuje vo vyšetrovaní.

Incident sa stal len niekoľko mesiacov po tom, čo učiteľ na juhokórejskej základnej škole smrteľne pobodal osemročné dievča.

Južná Kórea je všeobecne považovaná za veľmi bezpečnú krajinu – podľa oficiálnych štatistík predstavoval v roku 2021 počet vrážd 1,3 na 100-tisíc obyvateľov, čo je menej ako svetový priemer, ktorý predstavuje šesť úmrtí na 100-tisíc obyvateľov. V Južnej Kórei žije asi 52 miliónov ľudí.