Český 'duchovný vodca' opäť v akcii: Tajné rituály, sexuálne praktiky a manipulácie pokračujú. Bývalý Guru Jára zarába milióny

Informuje o tom portál CNN Prima NEWS. Investigatívna reportérka prenikla priamo do jeho štruktúr a o svojich zisteniach informovala verejnosť.

Zásah ukrajinskej SBU proti sekte AllatRA (november 2023) Video

Majster Jahra v súčasnosti pôsobí mimo Českej republiky a komunikuje so svojimi prívržencami prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zo Švajčiarska vyjadril nádej, že nebude vydaný späť do Česka a že údajná perzekúcia konečne prestane. Reportérka CNN Prima NEWS, ktorá strávila rok v jeho skupine, sa pýtala na možnosť osobného stretnutia, na čo jej spolupracovníci odpovedali, že „ak si to krásne praje, ono sa to stane“.

Guru Jára, občianskym menom Jaroslav Dobeš, bol v minulosti spájaný s náboženským hnutím, ktoré sa zrodilo v nultých rokoch a preslávilo sa sexuálnymi rituálmi. Českými súdmi boli niektoré jeho praktiky, ako odháčkovanie, označené za znásilnenie. Po úteku pred spravodlivosťou bol spolu so spolupracovníčkou Barborou Pláškovou zadržaný na Filipínach a v roku 2023 deportovaný do Česka, kde bol následne prepustený vzhľadom na dobu strávenú vo väzbe.

Advokátka Dagmar Raupachová vyjadrila pre CNN Prima NEWS názor, že v prípade Dobeša by bolo vhodné zvážiť aj zákaz činnosti, obzvlášť v oblasti jógy a práce s telom. Poukázala na pokračovanie organizovaných kurzov a vyjadrila obavy z ich ďalšieho vplyvu. Napriek tomu zatiaľ žiadne opatrenia na zákaz jeho aktivít neboli prijaté.

Reportérka sa do spoločenstva dostala pomerne jednoducho prostredníctvom sociálnych sietí. Stačila jedna správa a okamžite bola kontaktovaná vedúcou členkou sekty. Následne musela platiť poplatky v hodnote desiatok tisíc korún za rôzne kurzy jógy a iné semináre. Tieto aktivity generujú skupine ročné príjmy v miliónových čiastkach (českých korún).

Súčasťou úvodných seminárov bolo aj šírenie názorov o sexuálnych praktikách a energetickom „napojení“ na partnerov. Členky boli poučované o tom, že počet sexuálnych partnerov ovplyvňuje ich duchovné napojenie. Schéma práce so „závesmi“ alebo „háčkami“ od bývalých partnerov ostáva rovnaká ako v minulosti, pričom samotného Jahru bolo možné vidieť najprv len prostredníctvom online prenosov.

Osobné stretnutie s Jahrom bolo vyhradené len pre úzky okruh vyvolených, ktorí si museli získať plnú dôveru vedenia skupiny. Po šiestich mesiacoch v spoločenstve bola reportérka pozvaná na stretnutie priamo do sídla Mistra Jahry. Tento sa v súčasnosti zdržiava prevažne na Filipínach, no zároveň intenzívne cestuje po svete, vysvetľuje CNN Prima NEWS.

Podľa dostupných informácií Majster Jahra naďalej aktívne verbuje nových členov, natáča dokumenty o svojej činnosti a udržiava kontakt so svojimi stúpencami cez platené aplikácie. Jeho vplyv a podnikanie v oblasti duchovného rozvoja sa napriek minulým škandálom neoslabilo, naopak, zdá sa, že jeho sieť pokračuje v expanzii.