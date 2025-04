Popredný ruský propagandista Vladimír Solovjov vyhlásil, že keď sa európski spojenci „novo spojili proti Amerike“, postavili sa za Ukrajinu a za jej teritoriálnu integritu, tak by sa Rusko malo spojiť so Spojenými štátmi a zaútočiť na Európu. Podľa neho by sa tým totiž európski „idioti“ vrátili rýchlo do reality.

Witkoff s rukou na srdci u Putina Video

Solovjov vo svojej šou v televízii Rossija 1 narážal na americký plán prímeria, ktorý okrem iného zahŕňa americké uznanie okupovaného Krymu za ruské územie. To odmietol ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, tak aj jeho európski spojenci.

Krátko po tom, čo americké médiá informovali o Trumpovom pláne uznať okupovaný a nelegálne anektovaný Krym za ruský, sa proti tomu Zelenskyj ostro ohradil. Povedal, že žiadne teritoriálne ústupky neprichádzajú do úvahy, v čom ho podporili európski predstavitelia.

Deň po tom, čo Zelenskyj odmietol teritoriálne ústupky, sa mala konať schôdza ministrov zahraničia USA, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka a Ukrajiny, kde sa malo hovoriť o plánoch o dosiahnutí prímeria. K nej ale kvôli tomu nedošlo a rokovania prebehlo na nižšej úrovni.

„Ako sa dalo očakávať, Zelenskyj londýnsku schôdzku fakticky zmaril, aj keď chápeme, že to nebol priamo on. Riadil sa požiadavky Európanov, pretože Francúzi potom vyhlásili, že územná celistvosť Ukrajiny je pre nich svätá,“ vyhlásil propagandista Solovjov.

„Za všetkým stoja Briti, to ale nie je to hlavné. To hlavné je, že sa všetci po novom spájajú proti Amerike, takže by sme sa možno mohli spojiť s Amerikou a udrieť na Európu tak tvrdo, že nebudú vedieť, čo ich zasiahlo? To by tých idiotov rýchlo vrátilo do reality,“ vyhrážal sa ďalej moderátor.

Ruské vyhrážky nie sú žiadna novinka

Solovjov sa pritom Európe vyhráža pravidelne. Predtým napríklad navrhoval, aby ruská armáda raketami zasypala európske metropoly, ako je Praha, Berlín alebo Londýn.

V ruských propagandistických programoch v štátom kontrolovaných médiách, kam patria aj Solovjove programy, zaznievajú extrémne stanoviská často. Sledované sú aj ľuďmi v slobodnom svete kvôli tomu, že poskytujú obraz o tom, aké naratívy chce ruský režim servírovať svojim občanom.

Propagandista už skôr tiež uviedol, že záujmy Spojených štátov sa zladili s tými, ktoré má Ruská federácia. Napríklad minister zahraničia Sergej Lavrov sa zase 12. apríla nechal počuť, že Trump rozumie „ukrajinskému konfliktu“ lepšie ako ktorýkoľvek iný západný líder.

Putin pri krste jadrovej ponorky Perm, bude vyzbrojená Zirkónmi Video

„Prezident Trump bol prvým a zatiaľ, myslím, takmer jediným zo západných lídrov, ktorý opakovane presvedčivo niekoľkokrát vyhlásil, že bolo obrovskou chybou vtiahnuť Ukrajinu do NATO. A to je jedna z hlavných príčin, ktorú sme toľkokrát citovali,“ povedal Lavrov.

Že k vojne na Ukrajine došlo kvôli jej záujmu o členstvo v NATO, pritom zopakoval aj Trump. Podľa neho je to ten hlavný dôvod, prečo Rusko zaútočilo. „(…) Myslím, že to bolo to, čo spôsobilo začiatok vojny, keď začali hovoriť o vstupe do NATO. Keby sa o tom nehovorilo, bola by oveľa väčšia šanca, že by sa vojna nezačala,“ povedal Trump v piatkovom rozhovore pre denník Time.

Ukrajina aj európski spojenci pritom dlhodobo hovoria, že napadnutá krajina môže mať záujem o akékoľvek bezpečnostné spojenectvo, ktoré bude schopné zaručiť, že na ňu Rusko už tretíkrát nezaútočí. Podľa Zelenského je tou najlepšou zárukou práve členstvo v NATO.

Konflikt sa začal už v roku 2014, keď Rusi nelegálne anektovali Krymský polostrov a zahájili vojnu na Donbase. Po ôsmich rokoch potom začali plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu.