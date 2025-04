Nemecká CDU schválila koaličnú zmluvu s CSU a sociálnymi demokratmi

Nemecká Kresťanskodemokratická únia (CDU) pravdepodobného budúceho kancelára Friedricha Merza dnes na malom straníckom zjazde schválila koaličnú zmluvu, ktorú vyjednala so sesterskou Kresťansko-sociálnou úniou (CSU) a so sociálnou demokraciou (SPD). Už na začiatku apríla so zmluvou súhlasilo vedenie CSU. Chýba tak už len súhlas SPD, u ktorej o dohode o prioritách budúcej vlády hlasuje členská základňa.