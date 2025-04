Kanadské predčasné voľby vyhrali liberáli

Zatiaľ podľa nich ale nie je úplne jasné, či liberáli získajú tiež väčšinu v parlamente, a budú tak môcť zostaviť jednofarebnú vládu. Stanica CTV News uviedla, že liberáli na parlamentnú väčšinu podľa jej odhadu nedosiahnu. Posledné volebné miestnosti sa na pacifickom pobreží uzatvárajú v utorok o 7.30 h SELČ.

Carney žiadal voličov o silný mandát, ktorý by mu pomohol zvládnuť vyjednávanie o clách a odraziť vyhrážanie sa anexiou Kanady zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Liberáli potrebujú získať 172 z 343 volebných obvodov čiže kresiel v parlamente, aby mohli vládnuť bez podpory menšej strany. Podľa CTV News liberáli teraz jasne vedú alebo boli zvolení v 156 obvodoch, zatiaľ čo Konzervatívna strana zatiaľ má v rukách 145 obvodov. O výsledku podľa agentúry Reuters ešte môže rozhodnúť najzápadnejšia provincia Britská Kolumbia, kde sa volebné miestnosti zatvárajú naposledy.

Tiež verejnoprávna stanica CBC predpovedá víťazstvo liberálov, ale zatiaľ neuviedla, či očakáva menšinovú alebo väčšinovú vládu. Menšinové vlády v Kanade málokedy vydržia dlhšie ako dva a pol roka, poznamenal Reuters.

Terajší kanadský premiér a líder liberálov Carney, 60-ročný ekonóm a niekdajší guvernér kanadskej i britskej centrálnej banky, sa do čela vlády postavil v polovici marca po rezignácii Justina Trudeaua. Ešte začiatkom roka prieskumy predpovedali jeho strane drvivú porážku, a to aj o viac ako 20 percentuálnych bodov. Zmena nastala po ostrých výpadoch súčasného amerického prezidenta proti kanadskej ekonomike a štátnosti. Kanaďania návrhy Trumpa ohľadom pripojenia Kanady k USA aj jeho colnú politiku z veľkej väčšiny odmietajú, a zrejme predovšetkým preto od jeho januárového návratu do úradu kanadskí liberáli dokázali náskok konzervatívcov zmazať.