Pellegrini: Preregulovanosť v EÚ zabíja inovácie, musíme proti nej bojovať. Podľa Pavla čelí Európa tlaku z východu aj zo západu

„Máme pred sebou veľkú misiu, musíme na európskej úrovni spoločne bojovať proti preregulovanosti, pretože preregulovanosť zabíja inovácie," povedal Pellegrini.

Slovenský prezident poukázal na to, že krajiny Trojmoria tvoria takmer štvrtinu obyvateľov EÚ, tretinu jej územia a zaznamenávajú rýchly hospodársky rast v porovnaní so zvyškom Únie. Prítomných preto vyzval na väčší optimizmus, hrdosť a sebavedomie.

Podľa Pellegriniho je nevyhnutné zabezpečiť dobré prepojenie regiónu prostredníctvom kvalitnej železničnej či diaľničnej infraštruktúry. Zároveň zdôraznil potrebu zvýšenia energetických kapacít, keďže nové technológie vyžadujú veľké množstvo nepretržite dostupnej energie. V tejto súvislosti spomenul pokračujúcu výstavbu nových jadrových elektrární na Slovensku a zdôraznil, že krajina považuje jadrovú energiu za zelený zdroj.

Na záver svojho vystúpenia prezident SR zdôraznil, že okrem výskumu a inovácií je kľúčová aj masívna implementácia nových riešení v praxi.

Slovensko môže mať svetové prvenstvo v energii vyrobenej z jadra

Slovensko má našliapnuté na veľký úspech v oblasti jadrovej energie. Po spustení štvrtého bloku elektrárne Mochovce má šancu predbehnúť Francúzsko v percente elektrickej energie vyrobenej z jadra a stať sa svetovým lídrom v tejto oblasti, uviedol tiež Pellegrini.

„Je fajn sústrediť sa na obnoviteľné zdroje, lenže potom musíme čakať, či na juhu Európy svieti slnko a je ho dostatok alebo či práve fúka vietor na severe,“ povedal prezident a pripomenul, že jadrové elektrárne vyrábajú energiu nepretržite. Prezident takisto uviedol, že Slovensko má vybudované prepojenia plynovodov a elektrizačnej sústavy so všetkými susedmi a po spustení štvrtého bloku v Mochovciach sa stane čistým exportérom elektriny.

Pellegrini zdôraznil, že v čase, keď rastie dopyt po stabilných zdrojoch energie, najmä pre umelú inteligenciu a digitálne technológie, Slovensko má vďaka jadru a vodnej energii výhodu oproti iným krajinám, ktoré sú odkázané na nestabilné obnoviteľné zdroje. Spomenul aj výskum zameraný na opätovné využitie vyhoretého jadrového paliva, ktorý by mohol Slovensko zaradiť medzi svetových lídrov v inováciách v oblasti energetiky.

V súvislosti s Ukrajinou prezident uviedol, že Slovensko stabilizuje jej energetickú sieť vývozom elektrickej energie. „Aj napriek tomu, že opačne trpíme tým, že cez Ukrajinu prestal prúdiť plyn, Slovensko si túto svoju pomoc plní tak, ako si ju plniť má,“ dodal. Zdôraznil, že ukrajinskí experti majú po skúsenostiach s vojnovými škodami cenné know-how pri schopnosti rýchlej obnovy poškodenej infraštruktúry, ktoré môže byť prínosom aj pre iné krajiny, pričom zmienil nedávny výpadok elektriny v Španielsku.

Slovensko chce umožniť Ukrajine vlakové spojenie s prístavmi

Prezident tiež informoval o realizácii železničného prepojenia Terst – Bratislava v spolupráci s Talianskom, ktoré by malo pokračovať do Čiernej nad Tisou. Podľa prezidenta by to Slovensku pomohlo byť lídrom v umožnení Ukrajine spojiť sa s prístavmi v Stredozemnom mori.

„Slovensko dnes, aj do budúcna bude slúžiť ako určitý tranzitný koridor smerom na Ukrajinu z EÚ a naspäť,“ povedal prezident a pripomenul zámer dobudovať diaľnicu D1 k ukrajinským hraniciam. Ďalším cestným koridorom, ktorý čaká na dobudovanie, je podľa hlavy štátu rýchlostná cesta R4 na východe Slovenska. „Tu, samozrejme, Slovensko musí ešte trochu pridať,“ dodal Pellegrini.

Prezident informoval aj o plánovanej veľkej investícii do nového prístavu na Dunaji, ktorá by mala zvýšiť intermodalitu dopravy spojením riečnej, železničnej a cestnej siete. Pellegrini zdôraznil, že posilnenie dopravného prepojenia v rámci Trojmoria je nevyhnutné nielen pre Slovensko, ale aj pre podporu Ukrajiny a jej napojenie na európske trhy a prístavy. Slovensko tak chce zohrávať aktívnu úlohu v prepojení regiónu a posilnení jeho hospodárskej a strategickej stability.

Európa čelí tlaku z východu aj zo západu

Český prezident Petr Pavel v prejave na summite Iniciatívy Trojmoria vyhlásil, že Európa čelí tlaku z dvoch strán. Z východu podľa neho predstavuje bezpečnostnú hrozbu Rusko a zo západu prichádza politický tlak zo strany USA. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Verím, že tento tlak nás konečne povedie k pochopeniu, že nezávisíme od nikoho,“ povedal český prezident a povzbudil občanov aj podnikateľov, aby podnikli odvážne kroky smerom k väčšiemu sebavedomiu a aktívnejšiemu postaveniu na medzinárodnej scéne.

Podľa Pavla sa región dynamicky rozvíja a jeho budúcnosť závisí od schopnosti zostať relevantným globálnym aktérom. Za jeden z kľúčových spôsobov, ako tomu napomôcť, považuje intenzívnejšiu spoluprácu.

Pavel uzavrel vyhlásenie výzvou na konkrétne kroky a zdôraznil, že po dlhých diskusiách o európskej spolupráci nastal čas konať. Ocenil tiež tých, ktorí už preukázali odhodlanie a schopnosť čeliť výzvam.