Kanaďania volili proti Trumpovi. Nahnal im strach, nechcú byť 51. štátom USA

„Toto je Kanada – a my rozhodujeme, čo sa tu stane,“ napísal na sociálnej sieti X kanadský premiér a predseda Liberálnej strany Mark Carney. „Náš starý vzťah so Spojenými štátmi, založený na postupnej integrácii, sa skončil,“ oznámil v utorok vo víťaznom prejave v Ottawe.

„Amerika chce našu pôdu, naše zdroje, našu vodu, našu krajinu. To nie sú prázdne hrozby. Prezident Trump sa nás snaží zlomiť, aby si nás mohla Amerika privlastniť. To sa nikdy, nikdy nestane,“ zdôraznil premiér.

Ako uistil, v otázke ciel bude so šéfom Bieleho domu rokovať, aby problém vyriešili, ale prisľúbil, že bude postupovať tvrdo. Vláda je tiež vraj odhodlaná investovať miliardy, aby znížila závislosť Kanady od Spojených štátov.

Volebné výsledky boli naozaj tesné. Liberáli získali 43,5 a konzervatívci 41,4 percenta hlasov. V dolnej komore parlamentu, ktorý má 343 členov, obsadí Carneyho strana 168 kresiel a 144 pripadne konzervatívcom.

Ďalších 23 miest získal stredoľavý separatistický Québecký blok, sedem kresiel ľavicová Nová demokratická strana (NDP) a jedno kreslo Zelení. Na to, aby mali liberáli v parlamente väčšinu, by však potrebovali až 172 poslancov, preto budú potrebovať podporu niektorej z menších strán.

Ako totiž upozornila agentúra Reuters, menšinové vlády v krajine javorového listu málokedy vydržia dlhšie ako dva a pol roka.

Trump: Zvoľte si mňa

To, čo sa Carneymu podarilo, je obdivuhodné. Kanadskí voliči boli totiž už unavení z liberálnej vlády bývalého premiéra Justina Trudeaua, ktorý krajinu viedol tri funkčné obdobia od novembra 2015.

Ich nespokojnosť bola taká veľká, že keby sa parlamentné voľby boli konali v januári, Konzervatívnej strane by boli priniesli triumfálne víťazstvo. Vo všetkých prieskumoch zo začiatku roka podporovalo liberálov asi len 20 percent voličov, zatiaľ čo opozičných konzervatívcov až 47 percent.

Citeľný obrat nastal, keď sa 20. januára do Bieleho domu nasťahoval Trump a začal provokovať vyhláseniami, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA. Konzervatívna strana, ktorá si je s americkými republikánmi názorovo blízka, to pocítila takmer okamžite.

Už 29. januára jej začali klesať volebné preferencie. Okrem Trumpa však podľa analytikov náladu voličov ovplyvnilo i to, že si Trudeau uvedomil situáciu a 6. januára ohlásil rezignáciu. Ako dôvod uviedol vnútorné napätie v strane a pokles popularity medzi voličmi.

V polovici marca odstúpil a na čele vlády aj Liberálnej strany ho vystriedal politický outsider Carney, bývalý guvernér kanadskej a britskej centrálnej banky, ktorý neskôr vyhlásil predčasné parlamentné voľby.

Do politiky vstúpil bez akýchkoľvek skúseností, nikdy predtým nezastával ani volenú verejnú funkciu. Napriek tomu doviedol svoju stranu k víťazstvu.

Väčšina odborníkov sa zhoduje, že prekvapujúci obrat v preferenciách politických strán, čo vyústilo do výhry liberálov, zapríčinili najmä dva faktory: politika nového amerického prezidenta (zavedenie ciel na dovoz z Kanady a vyjadrenia o jej pripojení k Spojeným štátom), no aj odchod neobľúbeného Trudeaua z funkcie premiéra.

Konzervatívnej strane Trump „zavaril“ ešte i v deň konania volieb, keď na svojej sociálnej sieti Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom znova navrhoval, aby sa Kanada pripojila k USA. Dokonca sa Kanaďanom núkal za prezidenta.

„Zvoľte si muža, ktorý má silu a múdrosť znížiť vaše dane na polovicu, zvýšiť vojenskú silu, zadarmo, na najvyššiu úroveň na svete, mať svoje auto, oceľ, hliník, drevo, energiu a všetky ostatné podniky, štvornásobne veľké, s nulovými clami či daňami, ak sa Kanada stane 51. štátom USA. Už žiadna umelo nakreslená čiara spred mnohých rokov. Pozrite sa, aká krásna by bola táto pevnina. Voľný prístup bez hraníc,“ rojčil šéf Oválnej pracovne.

Správna stratégia

Komentátorka kanadského denníka Toronto Star Susan Delacourtová tvrdí, že voľby v jej krajine boli „viac o Trumpovi“ ako o súboji Konzervatívnej a Liberálnej strany.

„Donald Trump sa v deň kanadských volieb na sociálnych sieťach vyhlásil za najlepšieho lídra pre túto krajinu. Kanaďania zdvorilo nesúhlasili a odovzdali víťazstvo Markovi Carneymu a liberálom – hlas za stabilitu uprostred chaosu, ktorý sa Trump snaží v Kanade neustále vyvolávať,“ zhodnotila.

Aj britská stanica BBC poznamenala, že za dramatický zvrat v kanadských voľbách môže „neustále otravovanie severného suseda USA zo strany amerického prezidenta“. „Je to ohromujúci politický obrat pre stranu, ktorú len pred niekoľkými mesiacmi považovali za mŕtvu,“ pochválila kanadských liberálov BBC.

Ako stanica vysvetlila, Carney sa sústredil takmer výlučne na Spojené štáty a Trumpa, označoval ho za hrozbu nielen pre kanadskú ekonomiku, ale aj pre suverenitu. Tým sa mu vraj podarilo zatieniť nespokojnosť spoločnosti so stavom kanadskej ekonomiky, za čo mohlo desaťročné vládnutie jeho straníckeho kolegu.

Volebný líder konzervatívcov Pierre Poilievre naproti tomu šéfa Bieleho domu príliš nespomínal. Zameral sa skôr na domáce problémy – narastajúce životné náklady, zhoršujúcu sa dostupnosť bývania a kriminalitu. Ukázalo sa však, že na voličov lepšie zapôsobila protitrumpovská kampaň liberálov.

„Kanaďania sú teraz veľmi frustrovaní z Ameriky a Carney to využil vo svoj prospech,“ povedal pre BBC Kevin O'Leary, kanadský podnikateľ blízky Trumpovi, ktorý predtým kandidoval na lídra Konzervatívnej strany. Uznal, že si liberáli vybrali účinnú stratégiu.

„Carney dokázal odvrátiť pozornosť Kanaďanov od vlastných chýb… a povedal: Prestaňte sa na to dívať. Pozrite sa južne od hranice, ja vás môžem zachrániť,“ priblížil O'Leary.

Poilievre si už priznal porážku a budúcej vláde prisľúbil spoluprácu pri riešení obchodnej vojny s Trumpovou administratívou. Zdôraznil však, že jeho strana bude vládu dôsledne kontrolovať. Otázne je, čo bude ďalej.

Carney dáva už teraz síce najavo, že pre jeho krajinu je spoľahlivejším partnerom Európa ako USA, no po vyhlásení výsledkov volieb sa zaviazal, že začne rokovať s Trumpom, aby odvrátil clá na kanadský automobilový vývoz.

Krajina je veľmi závislá od exportu do USA a v prípade obchodnej vojny by čelila značnému riziku. Carney ako skúsený ekonóm si to uvedomuje a chce spraviť všetko pre to, aby sa kanadské hospodárstvo neprepadlo do recesie.